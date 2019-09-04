Орешкин рассказал о стимулировании инвестиций в России

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Проблему стимулирования инвестиций в России и финансирования крупных проектов можно решить и без привлечения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), для этого есть другие инструменты, заявил в интервью РИА Новости министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.

"Что значит инвестировать ФНБ внутри страны? Мы говорим о том, что банковская система неспособна справиться с возможным финансированием, и тогда мы хотим заместить это какими-то другими инструментами дополнительной поддержки проектов", - сказал Орешкин, отвечая на вопрос о возможном использовании средств ФНБ на финансирование проектов внутри России после достижения ликвидной части фонда 7% ВВП.

Согласно Бюджетному кодексу РФ, все нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения (40 долларов за баррель в 2017 году, далее ежегодно индексируется на 2%) считаются дополнительными, и за их счет формируется ФНБ. При этом закон предусматривает, что до накопления в фонде 7% ВВП все его средства должны размещаться на депозитах и счетах ЦБ, который инвестирует их только в высоколиквидные зарубежные активы, а свыше этой планки допускается размещение в иные активы. Минфин ожидает, что объем ФНБ превысит 7% ВВП в 2020 году, после перечисления в фонд аккумулированной ЦБ в текущем году валюты.

Орешкин напомнил, что ФНБ - это, прежде всего, инструмент стабилизации экономической динамики: инфляции, финансовых рынков, изолирования внутренней экономики от цен на нефть. Благодаря ему, в частности, курс рубля сохраняет стабильность даже при значительных колебаниях цен нефти. Но этот механизм работает тогда, когда он инвестирован за пределами РФ, подчеркнул глава Минэкономразвития.

"Эти два вопроса надо разделять. Первый вопрос – ФНБ, как инструмент сглаживания негативного влияния колебания нефтяных цен на экономику, и отдельный вопрос, который нужно рассматривать абсолютно независимо - инструменты поддержки крупных инвестиций, крупных инфраструктурных проектов", - заявил он. Второй вопрос, по его словам, можно решить и без ФНБ. "Есть другие инструменты, которые могут предоставить больший объем кредитных ресурсов внутри экономики под крупные инфраструктурные проекты, под крупные промышленные проекты, под стимулирование инвестиций - без привлечения ФНБ", - подчеркнул Орешкин.

Один из таких инструментов господдержки - размещение остатков на счетах Федерального казначейства РФ на депозите в ВЭБе. "Депозит Казначейства в ВЭБе, например, - это инструмент, который позволяет достигнуть ту же самую цель финансирования проектов, но без привлечения средств ФНБ. И, если нужно, можно объемы этого депозита, например, казначейства в ВЭБе увеличивать, если такие решения будут приняты", - заявил он.