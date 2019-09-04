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РИА Новости
Восточный экономический форум

Орешкин рассказал о стимулировании инвестиций в России

12:24 04.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Проблему стимулирования инвестиций в России и финансирования крупных проектов можно решить и без привлечения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), для этого есть другие инструменты, заявил в интервью РИА Новости министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.
"Что значит инвестировать ФНБ внутри страны? Мы говорим о том, что банковская система неспособна справиться с возможным финансированием, и тогда мы хотим заместить это какими-то другими инструментами дополнительной поддержки проектов", - сказал Орешкин, отвечая на вопрос о возможном использовании средств ФНБ на финансирование проектов внутри России после достижения ликвидной части фонда 7% ВВП.
Согласно Бюджетному кодексу РФ, все нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения (40 долларов за баррель в 2017 году, далее ежегодно индексируется на 2%) считаются дополнительными, и за их счет формируется ФНБ. При этом закон предусматривает, что до накопления в фонде 7% ВВП все его средства должны размещаться на депозитах и счетах ЦБ, который инвестирует их только в высоколиквидные зарубежные активы, а свыше этой планки допускается размещение в иные активы. Минфин ожидает, что объем ФНБ превысит 7% ВВП в 2020 году, после перечисления в фонд аккумулированной ЦБ в текущем году валюты.
Орешкин напомнил, что ФНБ - это, прежде всего, инструмент стабилизации экономической динамики: инфляции, финансовых рынков, изолирования внутренней экономики от цен на нефть. Благодаря ему, в частности, курс рубля сохраняет стабильность даже при значительных колебаниях цен нефти. Но этот механизм работает тогда, когда он инвестирован за пределами РФ, подчеркнул глава Минэкономразвития.
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"Эти два вопроса надо разделять. Первый вопрос – ФНБ, как инструмент сглаживания негативного влияния колебания нефтяных цен на экономику, и отдельный вопрос, который нужно рассматривать абсолютно независимо - инструменты поддержки крупных инвестиций, крупных инфраструктурных проектов", - заявил он. Второй вопрос, по его словам, можно решить и без ФНБ. "Есть другие инструменты, которые могут предоставить больший объем кредитных ресурсов внутри экономики под крупные инфраструктурные проекты, под крупные промышленные проекты, под стимулирование инвестиций - без привлечения ФНБ", - подчеркнул Орешкин.
Один из таких инструментов господдержки - размещение остатков на счетах Федерального казначейства РФ на депозите в ВЭБе. "Депозит Казначейства в ВЭБе, например, - это инструмент, который позволяет достигнуть ту же самую цель финансирования проектов, но без привлечения средств ФНБ. И, если нужно, можно объемы этого депозита, например, казначейства в ВЭБе увеличивать, если такие решения будут приняты", - заявил он.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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