В Грузии ликвидировали пожар на нефтяной базе

"Пожар на нефтебазе ликвидирован. Огонь вспыхнул на резервуаре объемом 1000 тонн. Существовала опасность распространения пожара на другие резервуары, которых всего 17 на территории базы в целом с объемом в 32 тысячи тонны", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.