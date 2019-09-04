В Грузии ликвидировали пожар на нефтяной базе

ТБИЛИСИ, 4 сен – РИА Новости. Пожарные ликвидировали пожар на нефтебазе в городе Самтредия грузинского региона Имерети, где загорелся резервуар, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.
"Пожар на нефтебазе ликвидирован. Огонь вспыхнул на резервуаре объемом 1000 тонн. Существовала опасность распространения пожара на другие резервуары, которых всего 17 на территории базы в целом с объемом в 32 тысячи тонны", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Служба отмечает, что окончательная ликвидация очагов произошла при помощи пены и системы охлаждения, в работе принимали участие около 70 пожарных-спасателей.
Причины возникновения пожара неизвестны. МВД расследует дело по факту. Данная нефтебаза является самой крупной топливной станцией в регионе Имерети.