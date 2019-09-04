Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T12:50Z
https://ria.ru/20190904/1558281977.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155646/89/1556468931_0:0:2723:1531_1036x0_80_0_0_765a923528d0b19aa8b7bf51c15a3c9d.jpg
РИА Новости
Культура

Михаил Боярский показал клип на песню "Хорошего Питера"

12:50 04.09.2019
167
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМихаил Боярский
Михаил Боярский
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Актер и певец Михаил Боярский представил атмосферный клип на песню "Хорошего Питера" на телеканале "78".
Боярский в традиционной шляпе и с фанатским шарфом на шее поет о своей любви к родному городу и футбольной команде "Зенит", которая в прошлом году победила на Чемпионате России. По его словам, "настроение и идея композиции родились из этого события".
"Мой прекрасный и такой разный, родной Питер! Как же про него не петь и не делиться этим теплым отношением, которое я к нему испытываю, со всем миром", - рассказал он телеканалу.
Автором музыки и слов стал Игорь Матвиенко, а в записи ролика приняли участие выпускники Музыкальной академии Матвиенко (М.А.М.А.).
Михаил Боярский
15 августа, 02:42РИА Новости
"Пустое место": Боярский жестко раскритиковал Бузову
000000
КультураМузыкаНовости культурыМихаил Боярский
Рекомендуем
Шотландский актёр, режиссёр и сценарист Питер Капальди
Питер Капальди из "Доктора Кто" сыграет в "Отряде самоубийц"
РИА
Новости
акула
В петербургском океанариуме впервые родился детеныш акулы
Школьный электронный дневник
ЕР призвала ускорить переход на цифровизацию отчетности в школах
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни—младший может вернуться в киновселенную Marvel
Лента
новостей
Фигура персонажа Артура Конана Дойла сыщика Шерлока Холмса в музее Лондона
Режиссер "Шерлока Холмса 3" рассказал, чем он будет отличаться от первых
Группа Spice Girls
Spice Girls встретятся с Викторией Бекхэм, чтобы обсудить воссоединение
Робота Skybot F-850
В ЦНИИмаш уточнили время возвращения робота "Федор" с МКС на Землю
Младшие школьники за компьютером
ЕР предложила разработать единый стандарт школьных сайтов
Кирилл Жуков, первый обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019
Участник незаконной акции в Москве Кирилл Жуков получил три года колонии
Вид Земли с МКС
Анонсированная Путиным система "Сфера" может получить лазерную связь
Девушка у входа в театр У Никитских ворот в Москве
Театр "У Никитских ворот" представляет первую премьеру нового сезона
Руководитель центра международных проектов МИА Россия сегодня Василий Пушков на церемонии обмена письмами между Sputnik и Zee Media на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
У Sputnik появился новый партнер в Индии
Американская актриса Шэрон Стоун. 2013 год
Шэрон Стоун рассказала, как поддерживает форму после 60-ти
Закрытая угольная шахта около Луганска, Украина
В ЛНР из-за обрушения породы погиб шахтер
Работа художника Ли Чинчжу Белое и что-то холодное 2019г.
В галерее "Триумф" открываются две новых выставки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР Ирана
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
17:40Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
Лента новостейМолния