Михаил Боярский показал клип на песню "Хорошего Питера"

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Актер и певец Михаил Боярский . Актер и певец Михаил Боярский представил атмосферный клип на песню "Хорошего Питера" на телеканале "78".

Боярский в традиционной шляпе и с фанатским шарфом на шее поет о своей любви к родному городу и футбольной команде "Зенит", которая в прошлом году победила на Чемпионате России. По его словам, "настроение и идея композиции родились из этого события".

"Мой прекрасный и такой разный, родной Питер! Как же про него не петь и не делиться этим теплым отношением, которое я к нему испытываю, со всем миром", - рассказал он телеканалу.