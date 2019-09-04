В российских городах организуют гастроли творческих коллективов из Индии

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия и Индия подробно обсудили тематику двусторонних гуманитарных связей, во многих российских городах будут организованы гастроли творческих коллективов из Индии, рассказал президент РФ Владимир Путин по итогам ХХ российско-индийского саммита.

"И, конечно, в ходе переговоров мы подробно обсуждали тематику двусторонних гуманитарных связей. В ближайшие дни во Владивостоке состоится первое мероприятие в рамках проводимого в нашей стране очередного фестиваля индийской культуры. В соответствии с его программой во многих российских городах будут организованы гастроли творческих коллективов из Индии, инструментальных и вокальных ансамблей, выступления танцевальных групп, мастеров боевых искусств", - сказал Путин.