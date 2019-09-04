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РИА Новости
Восточный экономический форум

В российских городах организуют гастроли творческих коллективов из Индии

12:17 04.09.2019
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместной пресс-конференции
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия и Индия подробно обсудили тематику двусторонних гуманитарных связей, во многих российских городах будут организованы гастроли творческих коллективов из Индии, рассказал президент РФ Владимир Путин по итогам ХХ российско-индийского саммита.
"И, конечно, в ходе переговоров мы подробно обсуждали тематику двусторонних гуманитарных связей. В ближайшие дни во Владивостоке состоится первое мероприятие в рамках проводимого в нашей стране очередного фестиваля индийской культуры. В соответствии с его программой во многих российских городах будут организованы гастроли творческих коллективов из Индии, инструментальных и вокальных ансамблей, выступления танцевальных групп, мастеров боевых искусств", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
11:32Восточный экономический форум
Путин назвал Индию стратегическим и ключевым партнером России
Премьер Индии Нарендра Моди в качестве гостя присутствует на Восточном экономическом форуме, который проходит 4 - 6 сентября на базе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумНарендра МодиВладимир ПутинРоссияИндияВ мире
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