На Урале будут судить чиновника после падения хоккейных ворот на мальчика

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава управы городского хозяйства Снежинского городского округа пойдет под суд в Челябинской области по делу о падении на ребенка незакрепленных хоккейных ворот, сообщает СК РФ в среду.

"Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый допустил использование незакрепленных металлических хоккейных ворот во дворе жилого дома по улице Победы в Снежинске, из-за чего 8 июля 2018 года ворота упали на семилетнего мальчика, травмировав ему живот и повредив внутренние органы.