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РИА Новости

На Урале будут судить чиновника после падения хоккейных ворот на мальчика

12:17 04.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава управы городского хозяйства Снежинского городского округа пойдет под суд в Челябинской области по делу о падении на ребенка незакрепленных хоккейных ворот, сообщает СК РФ в среду.
"Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд", - говорится в сообщении.
Руководителю муниципального учреждения "Управление городского хозяйства Снежинского городского округа" вменяется статья "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
По версии следствия, обвиняемый допустил использование незакрепленных металлических хоккейных ворот во дворе жилого дома по улице Победы в Снежинске, из-за чего 8 июля 2018 года ворота упали на семилетнего мальчика, травмировав ему живот и повредив внутренние органы.
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11:31РИА Новости
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