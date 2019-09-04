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РИА Новости
Восточный экономический форум

Голодец: акцент на культурный туризм меняет качество туристического потока

12:16 04.09.2019 (обновлено: 13:35 04.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЗаместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Акцент на культурный туризм, который делается в развитии отрасли на Дальнем Востоке, показал, что подобный подход меняет качество туристов и сам туристический поток, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец, выступая на сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Мы делаем акцент на культурном туризме, и видим, что после открытия в 2016 году Владивостокской сцены Мариинского театра изменилось и качество туристов, и сам туристический поток. Мы видим, что из Южной Кореи туристы приезжают уже на определенные спектакли. Такого спроса мы раньше не видели", - сказала она.
"Владивосток станет одним из важнейших культурных центров нашей страны. Открытие в городе музейного комплекса, где будут представлены Третьяковская галерея, Эрмитаж и Русский музей, даст дополнительный импульс развитию региона с целью увеличения познавательного туризма. Дальний Восток – это приоритет, так как мир серьезно сместился в сторону Тихоокенского региона", - прокомментировала ситуацию Голодец.
По мнению вице-премьера, выстраивание культурных связей и новых маршрутов приведет к увеличению доступности Дальнего Востока для россиян и для гостей из других стран.
ВЭФ проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.
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