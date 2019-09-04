Голодец: акцент на культурный туризм меняет качество туристического потока

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Акцент на культурный туризм, который делается в развитии отрасли на Дальнем Востоке, показал, что подобный подход меняет качество туристов и сам туристический поток, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец, выступая на сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы делаем акцент на культурном туризме, и видим, что после открытия в 2016 году Владивостокской сцены Мариинского театра изменилось и качество туристов, и сам туристический поток. Мы видим, что из Южной Кореи туристы приезжают уже на определенные спектакли. Такого спроса мы раньше не видели", - сказала она.

"Владивосток станет одним из важнейших культурных центров нашей страны. Открытие в городе музейного комплекса, где будут представлены Третьяковская галерея, Эрмитаж и Русский музей, даст дополнительный импульс развитию региона с целью увеличения познавательного туризма. Дальний Восток – это приоритет, так как мир серьезно сместился в сторону Тихоокенского региона", - прокомментировала ситуацию Голодец.

По мнению вице-премьера, выстраивание культурных связей и новых маршрутов приведет к увеличению доступности Дальнего Востока для россиян и для гостей из других стран.