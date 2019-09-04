"Транснефть" должна извиниться за реакцию на письмо Шредера, считает Сечин

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что "Транснефть" должна извиниться за свои комментарии на письмо экс-канцлера Германии Герхарда Шредера после инцидента с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба".

Новый виток напряжения между компаниями возник после того, как возглавляющий совет директоров "Роснефти" Шредер написал письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, на которое отреагировал советник президента "Транснефти" Игорь Демин. "Роснефть" назвала комментарий Демина неприемлемым по сути и неуважительным по форме и заявила, что выступает против подмешивания загрязненной хлоридами нефти к чистому потоку.

В частности Шредер предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти, а также снизить норматив по содержанию хлорорганики в ней до уровня не более 1 ppm (частей на миллион) с нынешних 6 ppm. По мнению Шредера, после инцидента в "Дружбе" необходимо восстанавливать имидж российской нефти, и институт сюрвейеров, которые могли бы ежедневно проверять качество нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов "Транснефти", поможет не допустить повторения ситуации.

По сути этих предложений Демин отмечал, что если нефтяники готовы профинансировать привлечение независимых инспекторов, то "Транснефть" предлагает включить этот пункт в договоры на транспортировку, лишь бы только это были представители известных мировых компаний. Что касается нефти с хлорорганикой менее 1 ppm, специалисты "Транснефти" не видят проблем в ее транспортировке, говорил Демин, добавляя, что в 2018-2019 годах при приеме нефти в систему магистральных трубопроводов от компаний группы "Роснефти" содержание хлорорганики доходило до 8 ppm.

Сечин в беседе с РИА Новости отметил, что Шредер "высказал свою позицию по этому вопросу в адрес председателя правительства Российской Федерации" и сделал "конкретные предложения, носящие конструктивный характер".

"Почему пресс-секретарь "Транснефти" начал комментировать переписку между Шредером и правительством РФ, мне непонятно, неизвестно, и мы свое мнение по этому вопросу высказали", - продолжил глава "Роснефти".

"Если это воспитанные нормальные люди, они, конечно, должны принести извинения", - добавил Сечин.

По его мнению, "работу надо проводить скоординированно, а не через прессу общаться".

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Поставки нефти были приостановлены и в полном объеме возобновились 1 июля. В результате в РФ теперь хранится загрязненная нефть. Основным способом ее ликвидации называлось подмешивание к чистой нефти так, чтобы не превысить максимально допустимого уровня в 6 ppm (частей на миллион).