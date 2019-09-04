Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T12:12Z
https://ria.ru/20190904/1558281423.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155827/40/1558274044_0:0:2710:1524_1036x0_80_0_0_0d1255475205fac23e5893d513ca7391.jpg
РИА Новости

ВТС с Россией даст толчок промышленности Индии, заявил Моди

12:12 04.09.2019
127
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Подписание соглашений с Россией о военно-техническом сотрудничестве и в атомной сфере даст большой толчок развитию индийской промышленности и отношениям двух стран, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
"Что касается стратегических областей, например, области обороны, то мы здесь подписали соглашение о создании совместных предприятий по производству запасных частей в Индии. Это станет огромным толчком для всей нашей промышленности. Что касается совместного предприятия по производству автоматов АК-203, он позволит вывести наше сотрудничество в области обороны за рамки узких отношений, даст надежный тыл в виде нашего совместного производства", - заявил Моди на брифинге по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он добавил, что "повышение уровня локализации в том, что касается АЭС, которая строится в Индии, при поддержке России" позволит развивать сотрудничество.
"Мы выводим наши отношения за пределы наших столиц", - отметил Моди.
Атомная электростанция
12:02Восточный экономический форум
Россия и Индия хотят развивать проекты по АЭС в третьих странах
В совместном заявлении по итогам российско-индийского саммита "Через доверие и партнерство - к новым вершинам сотрудничества" сообщалось, что Россия и Индия обсуждают возможность совместного производства ядерного топлива для АЭС российского проекта, ведутся технические консультации по реактору ВВЭР-1200 российского дизайна.
Также в заявлении говорится, что тесное взаимодействие между РФ и Индией в военной сфере и военно-техническом сотрудничестве является одной из основ двустороннего особо привилегированного стратегического партнерства, две страны решили ускорить подготовку нового долгосрочного плана взаимодействия в сфере ВТС.
Премьер Индии в качестве гостя присутствует на Восточном экономическом форуме, который проходит на базе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
101200
Обсудить 0
Нарендра МодиРоссияИндияВ мире
Рекомендуем
Больница
Мать утонувшей в Турции девочки из России рассказала о случившемся
РИА
Новости
Стоп-кадр видео свадьбы 13-летней иранской девочки, опубликованного журналисткой Масих Алинежад
Видео со свадьбы маленькой девочки в Иране довело журналистку до слез
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Видео кражи садовой тачки подростками в Белореченске
Видео кражи садовой тачки подростками стало хитом в Сети
Лента
новостей
Деньги
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Владимир Жириновский
Жириновский поблагодарил власти Украины за шаги по "развалу" страны
Александр Сатлаев
"Разыскивал сам себя": как улыбчивый следователь с Алтая стал маньяком
Врачи во время операции
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
Елена Малышева
Малышева рассказала, как похудеть за две недели
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле
Штурмовик Су-25
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко
В "Батькивщине" сообщили, что в семье Тимошенко случилось горе
Терминал СПГ в польском городе Свиноуйсьце
Пир стервятников: что кроется за газовой сделкой США, Польши и Киева
Национальный Центр помощи пропавшим и пострадавшим детям в Москве
Восьмилетнюю девочку, пропавшую в Липецкой области, нашли живой в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:24Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР Ирана
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
Лента новостейМолния