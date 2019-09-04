ВТС с Россией даст толчок промышленности Индии, заявил Моди

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Подписание соглашений с Россией о военно-техническом сотрудничестве и в атомной сфере даст большой толчок развитию индийской промышленности и отношениям двух стран, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Что касается стратегических областей, например, области обороны, то мы здесь подписали соглашение о создании совместных предприятий по производству запасных частей в Индии. Это станет огромным толчком для всей нашей промышленности. Что касается совместного предприятия по производству автоматов АК-203, он позволит вывести наше сотрудничество в области обороны за рамки узких отношений, даст надежный тыл в виде нашего совместного производства", - заявил Моди на брифинге по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он добавил, что "повышение уровня локализации в том, что касается АЭС, которая строится в Индии, при поддержке России" позволит развивать сотрудничество.

"Мы выводим наши отношения за пределы наших столиц", - отметил Моди.

В совместном заявлении по итогам российско-индийского саммита "Через доверие и партнерство - к новым вершинам сотрудничества" сообщалось, что Россия и Индия обсуждают возможность совместного производства ядерного топлива для АЭС российского проекта, ведутся технические консультации по реактору ВВЭР-1200 российского дизайна.

Также в заявлении говорится, что тесное взаимодействие между РФ и Индией в военной сфере и военно-техническом сотрудничестве является одной из основ двустороннего особо привилегированного стратегического партнерства, две страны решили ускорить подготовку нового долгосрочного плана взаимодействия в сфере ВТС.