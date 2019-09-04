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РИА Новости

Опрос показал, сколько россиян участвуют в благотворительности

12:12 04.09.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие на тверской улице в Москве
Прохожие на тверской улице в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Прохожие на тверской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Более двух третей россиян участвовали в благотворительной деятельности в течение последних четырех-пяти лет, при этом 30% чаще всего передавали вещи, игрушки в детские дома или дома престарелых, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным исследования, 69% россиян участвовали в благотворительной деятельности в течение последних четырех-пяти лет, 30% - не участвовали.
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Чаще всего граждане передавали вещи, игрушки в детские дома или дома престарелых (30% всех опрошенных), вносили средства на счет людям, нуждающимся в лечении (26%), подавали милостыню (24%), переводили деньги на счет благотворительных организаций и фондов (20%).
Как следует из итогов опроса, большинство респондентов принимали участие в благотворительной деятельности несколько раз за последние четыре-пять лет (59%) - в основном это граждане в возрасте от 25 до 34 лет (65%) и от 45 до 59 лет (63%). Каждый пятый из тех, кто занимается благотворительностью, делает это на постоянной основе (19%). Этот показатель почти не изменился за последние 10 лет (20% в 2009 году). Преимущественно так отвечали россияне в возрасте от 35 до 44 лет (24%). Еще 17% участвовали в благотворительности за данный период лишь однажды.
Отмечается, что 68% опрошенных готовы в будущем принимать участие в благотворительной деятельности, 28% ответили, что не готовы. Наибольшую готовность заниматься благотворительностью высказали граждане в возрасте от 18 до 24 лет (84%) и от 35 до 44 лет (81%), наименьшую - россияне в возрасте от 60 лет и старше (46%).
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По результатам исследования, среди тех, кто готов принимать участие, самые популярные виды возможной благотворительности - пожертвование вещей, игрушек в детские дома или дома людей с ограниченными возможностями (61%), а также финансовая помощь людям, нуждающимся в лечении или операции (43%). Помимо этого, россияне отметили, что они были бы готовы вносить средства на счет благотворительных организаций и фондов (27%), работать волонтерами в кризисных центрах, домах престарелых или социальных службах (25%), подавать милостыню (25%) и участвовать в организации или посещать благотворительные концерты, выставки, лотереи и аукционы (23%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 2 сентября среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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