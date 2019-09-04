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РИА Новости
Восточный экономический форум

У товарооборота с Индией есть предпосылки для роста, заявил Путин

12:10 04.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у российско-индийского товарооборота, составившего 11 миллиардов долларов в прошлом году, есть все предпосылки для дальнейшего роста.
"Приоритетное внимание мы уделили вопросам торгово-инвестиционного взаимодействия. В прошлом году двусторонний товарооборот прибавил почти 17% и составил 11 миллиардов долларов. Считаем, что есть все предпосылки для его дальнейшего роста", - сказал президент РФ журналистам по итогам ХХ российско-индийского саммита.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
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Путин также отметил, что на активизацию экономического сотрудничества нацелена стратегия взаимодействия между российскими и индийскими профильными ведомствами, документ предполагает устранение барьеров в инвестиционной сфере, продвижение совместных проектов в приоритетных областях, наращивание научно-технологического и инновационного сотрудничества.
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Восточный экономический форумНарендра МодиВладимир ПутинРоссияИндияЭкономика
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