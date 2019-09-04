У товарооборота с Индией есть предпосылки для роста, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у российско-индийского товарооборота, составившего 11 миллиардов долларов в прошлом году, есть все предпосылки для дальнейшего роста.

"Приоритетное внимание мы уделили вопросам торгово-инвестиционного взаимодействия. В прошлом году двусторонний товарооборот прибавил почти 17% и составил 11 миллиардов долларов. Считаем, что есть все предпосылки для его дальнейшего роста", - сказал президент РФ журналистам по итогам ХХ российско-индийского саммита.