Дом культуры в Липецкой области сделали доступным для инвалидов

ЛИПЕЦК, 4 сен – РИА Новости. После трех лет ремонта в районном центре Красное Липецкой области открылся центр культуры и досуга, где власти уделили особое внимание созданию условий для людей с ограниченными возможностями, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной администрации.

В рамках ремонта была заменена кровля, коммуникации, установлены современные оконные блоки, утеплен и облицован фасад. За счет перепланировки удалось увеличить количество кабинетов для занятий в кружках. Финальным штрихом стал косметический ремонт внутренних помещений. Общий бюджет работ составил 85 миллионов рублей. Из них 80% средств выделены региональным бюджетом, 20% – казной Краснинского района.

"Особое внимание при реконструкции дома культуры уделили созданию безбарьерной среды. Расширили дверные проёмы, оснастили лестницу подъёмником, главный вход в здание оборудовали пандусом. Для людей, ограниченных в движении, очень важно не быть оторванными от жизни", - отметил на открытии дома культуры врио главы администрации региона Игорь Артамонов.