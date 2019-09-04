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РИА Новости
Липецкая область

Дом культуры в Липецкой области сделали доступным для инвалидов

12:00 04.09.2019
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© Fotolia / SmulskyМужчина с ограниченными возможностями в инвалидном кресле
Мужчина с ограниченными возможностями в инвалидном кресле
© Fotolia / Smulsky
ЛИПЕЦК, 4 сен – РИА Новости. После трех лет ремонта в районном центре Красное Липецкой области открылся центр культуры и досуга, где власти уделили особое внимание созданию условий для людей с ограниченными возможностями, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной администрации.
В рамках ремонта была заменена кровля, коммуникации, установлены современные оконные блоки, утеплен и облицован фасад. За счет перепланировки удалось увеличить количество кабинетов для занятий в кружках. Финальным штрихом стал косметический ремонт внутренних помещений. Общий бюджет работ составил 85 миллионов рублей. Из них 80% средств выделены региональным бюджетом, 20% – казной Краснинского района.

"Особое внимание при реконструкции дома культуры уделили созданию безбарьерной среды. Расширили дверные проёмы, оснастили лестницу подъёмником, главный вход в здание оборудовали пандусом. Для людей, ограниченных в движении, очень важно не быть оторванными от жизни", - отметил на открытии дома культуры врио главы администрации региона Игорь Артамонов.

В обновленном центре культуры будут учить живописи, плетению кружева, хореографии как юных краснинцев, так и взрослых жителей села. Здесь будут проводить репетиции местные творческие коллективы. Актовый зал превратился в концертный, с новой сценой, современным освещением и звуковой аппаратурой. Закуплено оборудование для показа кино.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьЛипецкОбщество
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