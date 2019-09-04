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РИА Новости

Россияне подали более 235 тысяч заявок для голосования по месту пребывания

11:54 04.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Более 235 тысяч заявлений подано избирателями для голосования 8 сентября по фактическому месту нахождения через так называемую систему "Мобильный избиратель", сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
"На сегодняшний день через ГАС "Выборы" обработано 235 тысяч 517 заявлений по голосованию по фактическому месту нахождения в день голосования",- сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Глава ЦИК Элла Памфилова
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Она отметила, что 8 сентября в 36 субъектах РФ будет организовано голосование через систему "Мобильный избиратель".
"Наибольшей популярностью (для подачи заявлений о голосовании по месту фактического нахождения) пользуется портал Госуслуг, там более всего заявлений подано избирателями", - добавила Памфилова.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня пройдут в 85 регионах РФ. Состоятся выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
Механизм "Мобильный избиратель" заменил на федеральных и региональных выборах систему открепительных удостоверений и досрочного голосования в помещениях ТИК и УИК, сделав процедуру голосования по месту нахождения более удобной, сообщается на сайте ЦИК. Этот механизм дает возможность проголосовать в пределах своего избирательного округа вне зависимости от места регистрации, если заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.
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