Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T11:53Z
https://ria.ru/20190904/1558280130.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155827/95/1558279568_145:0:3786:2048_1036x0_80_0_0_83bfe51c59e20ee13e7150775cfd2353.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин и Моди подтвердили приверженность невмешательству в дела других стран

11:53 04.09.2019
92
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместной пресс-конференции
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердили приверженность принципу невмешательства во внутренние дела других стран, говорится в совместном заявлении лидеров по итогам ХХ российско-индийского саммита.
"Стороны отметили необходимость дальнейшего укрепления многосторонности при центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций в мировых делах. Стороны подчеркнули верховенство международного права и свою приверженность целям и принципам Устава ООН, в том числе принципу невмешательства во внутренние дела государств-членов", - говорится в документе.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
19 августа, 14:52РИА Новости
В основе отношений с Россией должно быть невмешательство, считает Володин
100012
Обсудить 0
Восточный экономический форумНарендра МодиВладимир ПутинООНРоссияИндия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи на острове Русский
Путин и Моди призвали к реформе Совета безопасности ООН
РИА
Новости
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Россияне подали более 235 тысяч заявок для голосования по месту пребывания
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на острове Русский
Россия и Индия призвали к решению кризиса в Сирии дипломатией
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Россия и Индия продолжат работу по продвижению взаиморасчетов в нацвалютах
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Путин и Моди призвали к переговорам по борьбе с химическим терроризмом
Первый заместитель генерального директора ОАО РЖД Александр Мишарин
РЖД предложили Индии системы управления движением поездов и продажи билетов
Участники V Восточного экономического форума в кампусе ДВФУ на острове Русский во Владивостоке
Дальний Восток должен стать центром притяжения для россиян, считает Путин
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
Москва стала лидером в России по снижению выбросов парниковых газов
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместной пресс-конференции
Россия и Индия обсуждают совместное производство ядерного топлива
Дождь в Мумбаи
В Мумбае отменили занятия в учебных заведениях из-за сильных ливней
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осматривают вертолет Ка-226Т
Путин рассказал Моди о преимуществах вертолетов Ка-226Т
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Моди принял приглашение на празднование юбилея Победы в Москве
Рождение искусственного интеллекта
РФПИ подпишет с правительством договор о развитии искусственного интеллекта
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Путин оценил важность использования нацвалют в расчетах с Индией
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Россия и Индия ускорят подготовку нового плана взаимодействия в сфере ВТС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:24Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР Ирана
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
Лента новостейМолния