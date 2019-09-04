Путин и Моди подтвердили приверженность невмешательству в дела других стран

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердили приверженность принципу невмешательства во внутренние дела других стран, говорится в совместном заявлении лидеров по итогам ХХ российско-индийского саммита.

"Стороны отметили необходимость дальнейшего укрепления многосторонности при центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций в мировых делах. Стороны подчеркнули верховенство международного права и свою приверженность целям и принципам Устава ООН, в том числе принципу невмешательства во внутренние дела государств-членов", - говорится в документе.