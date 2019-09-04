Голодец назвала рост туризма в ДФО недостаточным в масштабе страны

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Даже стремительный рост туризма в регионах Дальнего Востока за 2018 год не соответствует огромному потенциалу, которым обладает Россия, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец, выступая на сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Туризм на территории российского Дальнего Востока стремительно растёт. У нас за прошедший год прирост по туризму составил 22,6%. Это большая цифра, но в масштабах нашей страны нужно сказать, что у нас совершенно другой потенциал, он кратно больше", - сказала она.

Голодец заверила, что сейчас предпринимаются серьезные шаги для развития туристического потенциала дальневосточного региона.

"Те меры, о которых уже говорилось, показывают свою эффективность. Это введение электронных виз, распространение территорий опережающего развития (ТОР). Сейчас у нас формируется новая стратегия развития туризма, где особое внимание уделяется Владивостоку. Мы направим, в том числе, и федеральные средства, чтобы поддерживать целый ряд проектов на Дальнем Востоке", - прокомментировала ситуацию вице-премьер.

Голодец отметила важность появления инфраструктурной доступности памятников, заповедников, уникальных природных ландшафтов и исторических пунктов, чтобы сам туризм наполнился содержанием.