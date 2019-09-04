БИШКЕК, 4 сен - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказывается отвечать на вопросы в суде в знак протеста, заявил РИА Новости в среду его адвокат Сергей Слесарев.

“Он не отвечает на вопросы следователя и судей, сохраняет молчание. Это его протест против беззакония, которое творится”, - заявил Слесарев.

В среду Бишкекский городской суд на выездном заседании в здании Госкомитета Нацбезопасности признал законным задержание и арест Атамбаева, оставив в силе решение нижестоящей инстанции - Первомайского районного суда Бишкека.

Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец, Усен Ниязбеков, погиб.