БИШКЕК, 4 сен - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказывается отвечать на вопросы в суде в знак протеста, заявил РИА Новости в среду его адвокат Сергей Слесарев.
“Он не отвечает на вопросы следователя и судей, сохраняет молчание. Это его протест против беззакония, которое творится”, - заявил Слесарев.
В среду Бишкекский городской суд на выездном заседании в здании Госкомитета Нацбезопасности признал законным задержание и арест Атамбаева, оставив в силе решение нижестоящей инстанции - Первомайского районного суда Бишкека.
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец, Усен Ниязбеков, погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.