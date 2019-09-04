Россия и Индия продолжат работу по продвижению взаиморасчетов в нацвалютах

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия и Индия намерены продолжить работу по продвижению системы взаиморасчетов в национальных валютах, говорится в совместном заявлении лидеров стран Владимира Путина и Нарендры Моди по итогам ХХ российско-индийского саммита.
"Будет продолжена работа по продвижению системы взаиморасчетов в национальных валютах", - говорится в документе.
Путин встретил Моди на причале острова Русский, откуда они вместе на катере «Ураган» отправились к судоверфи «Звезда». Впереди у них ещё переговоры и неформальный ужин тет-а-тет pic.twitter.com/CHMsb1B92o— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 4, 2019