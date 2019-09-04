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РИА Новости
Восточный экономический форум

Россия и Индия намерены продолжить работу по упрощению визового режима

11:46 04.09.2019 (обновлено: 13:17 04.09.2019)
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместной пресс-конференции
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия и Индия намерены продолжить работу по упрощению визового режима между двумя странами, говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и индийского премьера Нарендры Моди.
"Стороны приветствовали положительное развитие процесса упрощения визовых формальностей, в частности продление до одного года сроков действия электронных виз, в том числе для граждан России, направляющихся в Индию с деловыми и туристическими целями, а также введение бесплатных электронных виз для посещения гражданами Индии Калининградской области и Владивостока. Стороны выразили намерение и впредь вести работу по упрощению визового режима", - говорится в документе.
Отмечается, что стороны договорились продолжать работу по углублению сотрудничества в сфере туризма.
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