Россия и Индия намерены продолжить работу по упрощению визового режима

"Стороны приветствовали положительное развитие процесса упрощения визовых формальностей, в частности продление до одного года сроков действия электронных виз, в том числе для граждан России, направляющихся в Индию с деловыми и туристическими целями, а также введение бесплатных электронных виз для посещения гражданами Индии Калининградской области и Владивостока. Стороны выразили намерение и впредь вести работу по упрощению визового режима", - говорится в документе.