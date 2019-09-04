ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия и Индия намерены продолжить работу по упрощению визового режима между двумя странами, говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и индийского премьера Нарендры Моди.
"Стороны приветствовали положительное развитие процесса упрощения визовых формальностей, в частности продление до одного года сроков действия электронных виз, в том числе для граждан России, направляющихся в Индию с деловыми и туристическими целями, а также введение бесплатных электронных виз для посещения гражданами Индии Калининградской области и Владивостока. Стороны выразили намерение и впредь вести работу по упрощению визового режима", - говорится в документе.
Отмечается, что стороны договорились продолжать работу по углублению сотрудничества в сфере туризма.