РФПИ договорился о сотрудничестве с Invest India

На открытии выставки "Улицы Дальнего Востока" в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о сотрудничестве с Национальным агентством по привлечению инвестиций Республики Индия (Invest India), говорится в сообщении российского фонда.

Соглашение о партнерстве было подписано в среду на Восточном экономическом форуме в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Партнеры намерены совместно вести поиск привлекательных инвестиционных проектов, способствующих укреплению двусторонних экономических связей и увеличению объема взаимных инвестиций между Россией и Индией, а также обеспечивать их реализацию.

"Развитие партнерских связей с инвестиционными институтами в Азии является одним из приоритетных направлений деятельности РФПИ. Сотрудничество с Invest India открывает большие возможности для бизнеса двух стран по выходу на новые рынки, привлечению инвестиций в различные проекты и вносит важный вклад в укрепление двусторонних экономических связей России и Индии", - приводятся в сообщении слова главы фонда Кирилла Дмитриева.

Invest India - Национальное агентство по содействию инвестициям, уполномоченное правительством Индии оказывать поддержку инвестициям в страну. Оно осуществляет свою деятельность под эгидой министерства торговли и промышленности и содействует инвесторам в поиске локации, отрасли или партнера в Индии. Команда экспертов предоставляет информацию по конкретным секторам и штатам.

По инициативе премьера Индии в рамках Invest India была создана специальная платформа для содействия российским инвестициям в Индию. "Россия Плюс", запущенная в сентябре 2017 года во Владивостоке, представляет собой универсальное решение для инвесторов, которое обеспечивает бизнес-консультации, рекомендации по локациям, помощь в получении разрешений регулирующих органов, решении проблемных вопросов и др.