Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T11:38Z
https://ria.ru/20190904/1558279115.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155819/50/1558195047_0:89:3072:1817_1036x0_80_0_0_3db3279285466ed0b8c465a3424dda92.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

РФПИ договорился о сотрудничестве с Invest India

11:38 04.09.2019
8
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНа открытии выставки "Улицы Дальнего Востока" в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
На открытии выставки Улицы Дальнего Востока в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о сотрудничестве с Национальным агентством по привлечению инвестиций Республики Индия (Invest India), говорится в сообщении российского фонда.
Соглашение о партнерстве было подписано в среду на Восточном экономическом форуме в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.
Партнеры намерены совместно вести поиск привлекательных инвестиционных проектов, способствующих укреплению двусторонних экономических связей и увеличению объема взаимных инвестиций между Россией и Индией, а также обеспечивать их реализацию.
"Развитие партнерских связей с инвестиционными институтами в Азии является одним из приоритетных направлений деятельности РФПИ. Сотрудничество с Invest India открывает большие возможности для бизнеса двух стран по выходу на новые рынки, привлечению инвестиций в различные проекты и вносит важный вклад в укрепление двусторонних экономических связей России и Индии", - приводятся в сообщении слова главы фонда Кирилла Дмитриева.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
11:31Восточный экономический форум
Россия и Индия приняли программу сотрудничества в нефтегазовой сфере
Invest India - Национальное агентство по содействию инвестициям, уполномоченное правительством Индии оказывать поддержку инвестициям в страну. Оно осуществляет свою деятельность под эгидой министерства торговли и промышленности и содействует инвесторам в поиске локации, отрасли или партнера в Индии. Команда экспертов предоставляет информацию по конкретным секторам и штатам.
По инициативе премьера Индии в рамках Invest India была создана специальная платформа для содействия российским инвестициям в Индию. "Россия Плюс", запущенная в сентябре 2017 года во Владивостоке, представляет собой универсальное решение для инвесторов, которое обеспечивает бизнес-консультации, рекомендации по локациям, помощь в получении разрешений регулирующих органов, решении проблемных вопросов и др.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Участники на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
10:40Восточный экономический форум
Россия и Индия хотят выйти на товарооборот в 30 миллиардов долларов в год
100000
Обсудить 0
Восточный экономический форумКирилл ДмитриевНарендра МодиРоссийский фонд прямых инвестицийВладимир ПутинВладивостокРоссия
Рекомендуем
LIVE: Владимир Путин встречается с Моди во Владивостоке
Встреча Владимира Путина и Нарендры Моди. Прямая трансляция
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Россия и Индия договорились к 2025 году довести товарооборот до $30 млрд
Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания совместных документов по итогам переговоров в Государственном дворце в Улан-Баторе
Путин завил о разработанном проекте программы развития Дальнего Востока
Вид на Улан-Батор
Россия и Монголия создадут фонд инвестиционного сотрудничества
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
У товарооборота с Индией есть предпосылки для роста, заявил Путин
Участники на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Россия и Индия подписали план взаимодействия таможенных служб
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель коллегии Европейской экономической комиссии Тигран Саркисян во время встречи. 4 сентября 2019
Медведев призвал работать над снятием барьеров между государствами
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер Индии сообщил о прибытии во Владивосток на ВЭФ на русском языке
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместной пресс-конференции
Россия поддержит кандидатуру Индии в постоянные члены СБ ООН
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Россия и Индия подписали стратегию по инвестиционному сотрудничеству
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Россия и Индия приняли программу сотрудничества в нефтегазовой сфере
Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить
Участники на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
На ВЭФ подписали соглашение о привлечении иностранных инвестиций на Колыму
Участники на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Россия и Индия хотят выйти на товарооборот в 30 миллиардов долларов в год
Рождение искусственного интеллекта
РФПИ подпишет с правительством договор о развитии искусственного интеллекта
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:24Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР Ирана
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
Лента новостейМолния