"Т Плюс" заявит на "ручной" отбор проектов модернизации ТЭС на 2025 год

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Т Плюс" планирует заявить для участия в программе модернизации ТЭС на 2025 год по квоте, которую будет отбирать правкомиссия, проекты на общую мощность порядка 360 МВт, сообщил РИА Новости председатель правления, исполняющий обязанности генерального директора "Т Плюс" Андрей Вагнер в кулуарах Восточного экономического форума.

"Мы туда пойдём, мы там бьемся, как и было в прошлый раз по 2022-2024 годам", - сказал Вагнер, отвечая на вопрос, планирует ли компания подавать заявки на отбор по квоте правкомиссии.

Он уточнил, что многое зависит от нескольких факторов, в том числе от неопределённости по объёму "ручного" отбора. "Там не определён конечный объём мощности, по которой правкомиссия будет принимать решение. Полагаем, я надеюсь из того расклада, который есть, наверное ещё по трём проектам сможем войти. У нас там одинаковые примерно блоки, решения похожи, порядка тоже три раза по 120 МВт", - пояснил глава "Т Плюс".

По общему конкурсу в предварительный список проектов модернизации ТЭС на 2025 год включён проект "Т Плюс" по Самарской ТЭЦ на 124,9 МВт.

В РФ в 2019 году стартовала программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. По общему конкурентному отбору проходят 85% от годового объема, 15% формирует правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики. Среди ключевых требований программы - локализация производства в РФ необходимого энергетического оборудования. Первые отборы проектов модернизации прошли этой весной сразу на три года - 2022-2024, было отобрано 45 объектов общей установленной мощностью 10,4 ГВт.