Coal India Limited примет участие в инвестпроекте по добыче угля в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Coal India Limited подписали меморандум о взаимопонимании по реализации инвестиционного проекта в области добычи коксующегося угля на Дальнем Востоке, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Документ был подписан в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в рамках ВЭФ.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.