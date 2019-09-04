Coal India Limited примет участие в инвестпроекте по добыче угля в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Coal India Limited подписали меморандум о взаимопонимании по реализации инвестиционного проекта в области добычи коксующегося угля на Дальнем Востоке, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.