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РИА Новости
Восточный экономический форум

Coal India Limited примет участие в инвестпроекте по добыче угля в ДФО

11:36 04.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПогрузчик на угольном складе
Погрузчик на угольном складе
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Погрузчик на угольном складе. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Coal India Limited подписали меморандум о взаимопонимании по реализации инвестиционного проекта в области добычи коксующегося угля на Дальнем Востоке, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Документ был подписан в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в рамках ВЭФ.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Участники на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
09:35Восточный экономический форум
На ВЭФ подписали соглашение о привлечении иностранных инвестиций на Колыму
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Восточный экономический форумНарендра МодиДальний ВостокВладимир ПутинВладивостокРоссияЭкономика
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