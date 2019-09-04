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РИА Новости
Камчатский край

Камчатка заключит соглашение с "Роза Хутор" по строительству туркомплекса

11:35 04.09.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВосточный Экономический форум
Восточный Экономический форум
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Правительство Камчатского края и компания "Роза Хутор" заключат на Восточном экономическом форуме соглашение о строительстве крупного туристического комплекса на Камчатке, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ глава региона Владимир Илюхин.
Он отметил, что Камчатка планирует заключить на форуме несколько соглашений в сфере развития туризма, связи, добычи полезных ископаемых, газификации, банковских услуг.

"Главный прорывной проект, мы надеемся зафиксировать его соглашением, это проект компании "Роза-Хутор" по строительству мощного туристического комплекса у нас на Камчатке. Счет идет на десятки миллиардов рублей, это фактически будет создаваться на условиях государственно-частного партнерства, поэтому колоссальная работа предстоит. Мы год занимались подготовкой и сегодня поставим точку по началу реализации этого проекта", - сказал Илюхин.

По его словам, Камчатка также подписала соглашение с коллегами из Приморья, Сахалина и Чукотки по развитию круизного труизма.
"Мы создали "Восточное кольцо России", которое позволит увеличить заход круизных судов в наши порты, с тем, чтобы на новый уровень вывести въездной туризм. Для Камчатки это знаковая вещь, мы всегда бились за то, чтобы у нас было большее количество судозаходов в рамках круизных программ. Хотим приблизиться к 30. У нас создана портовая инфраструктура, морской вокзал, завершается работа по обустройству центральной исторической части города, с тем, чтобы они стали привлекательными с точки зрения туризма",- отметил губернатор.
Участники на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
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