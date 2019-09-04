Камчатка заключит соглашение с "Роза Хутор" по строительству туркомплекса

"Главный прорывной проект, мы надеемся зафиксировать его соглашением, это проект компании "Роза-Хутор" по строительству мощного туристического комплекса у нас на Камчатке. Счет идет на десятки миллиардов рублей, это фактически будет создаваться на условиях государственно-частного партнерства, поэтому колоссальная работа предстоит. Мы год занимались подготовкой и сегодня поставим точку по началу реализации этого проекта", - сказал Илюхин.

"Мы создали "Восточное кольцо России", которое позволит увеличить заход круизных судов в наши порты, с тем, чтобы на новый уровень вывести въездной туризм. Для Камчатки это знаковая вещь, мы всегда бились за то, чтобы у нас было большее количество судозаходов в рамках круизных программ. Хотим приблизиться к 30. У нас создана портовая инфраструктура, морской вокзал, завершается работа по обустройству центральной исторической части города, с тем, чтобы они стали привлекательными с точки зрения туризма",- отметил губернатор.