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РИА Новости
Теплоснабжение

"Т Плюс" намерена вложить в модернизацию Самарской ТЭЦ 4,5-4,8 млрд рублей

11:34 04.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкМашинный зал тепловой станции. Архивное фото
Машинный зал тепловой станции. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Т Плюс" планирует вложить 4,5-4,8 миллиарда рублей в модернизацию Самарской ТЭЦ, которая попала в предварительный список проектов по итогам конкурса программы модернизации ТЭС на 2025 год, сообщил РИА Новости председатель правления, исполняющий обязанности генерального директора "Т Плюс" Андрей Вагнер в кулуарах Восточного экономического форума.
"Пока у нас один блок, на Самарской. Это 124 МВт, это порядка 4,5-4,8 миллиарда рублей", - сказал Вагнер.
В предварительный список проектов модернизации ТЭС на 2025 год, которые отбираются на конкурсной основе, включен проект Самарской ТЭЦ. Модернизация будет включать комплексную замену паровой турбины. Ввод модернизированной мощности предполагается с 1 октября 2025 года.
В РФ в 2019 году стартовала программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. По общему конкурентному отбору проходят 85% от годового объема, 15% формирует правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики. Среди ключевых требований программы - локализация производства в РФ необходимого энергетического оборудования. Первые отборы проектов модернизации прошли этой весной сразу на три года - 2022-2024, было отобрано 45 объектов общей установленной мощностью 10,4 ГВт. Плановая доходность по ним составит 14% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ.
Здание Внешэкономбанка, Проспект академика Сахарова, 9
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В этом году проходит отбор проектов на 2025 год. Доходность по ним пока не определена, Минэнерго РФ предлагает сохранить ее на уровне 14%. Энергокомпании подавали технические заявки на 17,66 ГВт при квоте для конкурсного отбора в 4,14 ГВт - превышение более чем в четыре раза.
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