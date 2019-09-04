"Т Плюс" намерена вложить в модернизацию Самарской ТЭЦ 4,5-4,8 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Т Плюс" планирует вложить 4,5-4,8 миллиарда рублей в модернизацию Самарской ТЭЦ, которая попала в предварительный список проектов по итогам конкурса программы модернизации ТЭС на 2025 год, сообщил РИА Новости председатель правления, исполняющий обязанности генерального директора "Т Плюс" Андрей Вагнер в кулуарах Восточного экономического форума.

"Пока у нас один блок, на Самарской. Это 124 МВт, это порядка 4,5-4,8 миллиарда рублей", - сказал Вагнер.

В предварительный список проектов модернизации ТЭС на 2025 год, которые отбираются на конкурсной основе, включен проект Самарской ТЭЦ. Модернизация будет включать комплексную замену паровой турбины. Ввод модернизированной мощности предполагается с 1 октября 2025 года.

В РФ в 2019 году стартовала программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. По общему конкурентному отбору проходят 85% от годового объема, 15% формирует правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики. Среди ключевых требований программы - локализация производства в РФ необходимого энергетического оборудования. Первые отборы проектов модернизации прошли этой весной сразу на три года - 2022-2024, было отобрано 45 объектов общей установленной мощностью 10,4 ГВт. Плановая доходность по ним составит 14% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ.