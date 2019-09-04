ЦИК передал правоохранителям информацию о рассылке писем от его имени

"Мы все это передали в правоохранительные органы, пусть разбираются, поскольку это не первое и, я так полагаю, не последнее. У меня постоянно взрывают мои почты, мне заблокировали симку моего телефона. Представьте себе, заблокировали сим-карту мою и выдали сим-карту с моим номером, который у меня двадцать лет, совершенно посторонним людям", - сказала Памфилова.