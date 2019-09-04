ЦИК передал правоохранителям информацию о рассылке писем от его имени

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. ЦИК передал в правоохранительные органы информацию о рассылке писем от его имени, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании в среду.
По данным Центризбиркома, ранее гражданам неизвестные рассылали информацию о якобы создании закрытой площадки для экспертов-политологов с предложением регистрироваться по электронной почте.
"Мы все это передали в правоохранительные органы, пусть разбираются, поскольку это не первое и, я так полагаю, не последнее. У меня постоянно взрывают мои почты, мне заблокировали симку моего телефона. Представьте себе, заблокировали сим-карту мою и выдали сим-карту с моим номером, который у меня двадцать лет, совершенно посторонним людям", - сказала Памфилова.
Она выразила уверенность, что ЦИК справится со всеми ситуации, несмотря на любые провокации.