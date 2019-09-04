Суд оставил в силе приговор по делу о беспорядках в колонии в Копейске

ЧЕЛЯБИНСК, 4 сен – РИА Новости. Верховный суд РФ оставил без изменения приговор по уголовному делу о массовых беспорядках в исправительной колонии №6 города Копейск Челябинской области, сообщила в среду пресс-служба Челябинского облсуда.

По данным облсуда, бунт в колонии происходил с 24 по 26 ноября 2012 года. Отбывавшие наказание в ИК-6 заключенные, недовольные условиями содержания и законными ограничениями своих прав, не желая соблюдать правила внутреннего распорядка и пытаясь добиться освобождения руководства колонии от своих должностей, организовали в учреждении массовые беспорядки и участвовали в них.

"Верховный Суд РФ утвердил приговор Челябинского областного суда от 13 апреля 2018 года по уголовному делу о массовых беспорядках в исправительной колонии №6 города Копейска. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.