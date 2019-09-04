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РИА Новости

Суд оставил в силе приговор по делу о беспорядках в колонии в Копейске

11:32 04.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 4 сен – РИА Новости. Верховный суд РФ оставил без изменения приговор по уголовному делу о массовых беспорядках в исправительной колонии №6 города Копейск Челябинской области, сообщила в среду пресс-служба Челябинского облсуда.
По данным облсуда, бунт в колонии происходил с 24 по 26 ноября 2012 года. Отбывавшие наказание в ИК-6 заключенные, недовольные условиями содержания и законными ограничениями своих прав, не желая соблюдать правила внутреннего распорядка и пытаясь добиться освобождения руководства колонии от своих должностей, организовали в учреждении массовые беспорядки и участвовали в них.
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"Верховный Суд РФ утвердил приговор Челябинского областного суда от 13 апреля 2018 года по уголовному делу о массовых беспорядках в исправительной колонии №6 города Копейска. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Суд напоминает, что всего было осуждено 17 человек: 16 из них было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 лет 8 месяцев до 5 лет в колониях особого, строгого и общего режима. Одному – в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 4 года, отмечается в сообщении.
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