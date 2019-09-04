СК возбудил дело после падения на омскую школьницу куска штукатурки

Ранее в городской администрации сообщили, что штукатурка упала на девочку в гимназии №88 в коридоре на первом этаже возле раздевалки спортивного зала. В мэрии пояснили, что в этом году в гимназии провели ремонт зоны рекреации, однако там, где произошло происшествие, работы не проводились - на этом участке был смонтирован подвесной потолок. Власти пообещали обследовать все потолки в гимназии.