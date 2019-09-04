СК возбудил дело после падения на омскую школьницу куска штукатурки

НОВОСИБИРСК, 4 сен - РИА Новости. Следователи СК в Омске возбудили уголовное дело после травмирования ученицы 10 класса, на которую упал кусок штукатурки с потолка в школе, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее в городской администрации сообщили, что штукатурка упала на девочку в гимназии №88 в коридоре на первом этаже возле раздевалки спортивного зала. В мэрии пояснили, что в этом году в гимназии провели ремонт зоны рекреации, однако там, где произошло происшествие, работы не проводились - на этом участке был смонтирован подвесной потолок. Власти пообещали обследовать все потолки в гимназии.
"По факту травмирования ученицы 10 класса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
По данным СК, на 16-летнюю ученицу упал кусок штукатурки с потолка в коридоре первого этажа, после чего девушка была доставлена в больницу, где врачи поставили диагноз "ушиб мягких тканей головы".
На месте происшествия работают следователи. Устанавливаются причины произошедшего.