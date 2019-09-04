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РИА Новости
Восточный экономический форум

Россия и Индия подписали стратегию по инвестиционному сотрудничеству

11:28 04.09.2019 (обновлено: 12:38 04.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия и Индия заключили ряд двусторонних соглашений в ходе визита индийского премьера Нарендры Моди в РФ, в том числе приняли стратегию действий по активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Стороны после переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Моди обменялись подписанными в ходе визита двусторонними документами.
В частности, была принята Стратегия действий по активизации российско-индийского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Также было подписано совместное заявление лидеров России и Индии "Через доверие и партнерство - к новым вершинам сотрудничества".
Кроме того, стороны подписали соглашение между правительствами двух стран об аудиовизуальном совместном производстве.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
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Также Россия и Индия заключили межправсоглашение о сотрудничестве в области совместного производства запасных частей, комплектующих изделий, агрегатов и другой продукции для вооружения и военной техники российского (советского) производства.
Министерство транспорта РФ и министерство судоходства Индии подписали меморандум о взаимопонимании о намерениях по развитию морского сообщения между портом Владивосток и портом Ченнаи.
Также был принят меморандум между министерством транспорта РФ и министерством автомобильного транспорта и шоссейных дорог Индии в отношении двустороннего сотрудничества в области автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.
"Подписанный только что солидный пакет межведомственных и корпоративных соглашений охватывает самые разные направления и безусловно послужит дальнейшему расширению многоплановых российско-индийских связей", - заявил Путин во время совместного заявления с индийским премьером по итогам переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместной пресс-конференции
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Восточный экономический форумНарендра МодиМинистерство транспорта РФМинистерство энергетики РФВладимир ПутинВладивостокРоссияИндияЭкономика
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