Россия и Индия подписали стратегию по инвестиционному сотрудничеству

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия и Индия заключили ряд двусторонних соглашений в ходе визита индийского премьера Нарендры Моди в РФ, в том числе приняли стратегию действий по активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Стороны после переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Моди обменялись подписанными в ходе визита двусторонними документами.

Путин встретил Моди на причале острова Русский, откуда они вместе на катере «Ураган» отправились к судоверфи «Звезда». Впереди у них ещё переговоры и неформальный ужин тет-а-тет pic.twitter.com/CHMsb1B92o — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 4, 2019

В частности, была принята Стратегия действий по активизации российско-индийского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Также было подписано совместное заявление лидеров России и Индии "Через доверие и партнерство - к новым вершинам сотрудничества".

Кроме того, стороны подписали соглашение между правительствами двух стран об аудиовизуальном совместном производстве.

Также Россия и Индия заключили межправсоглашение о сотрудничестве в области совместного производства запасных частей, комплектующих изделий, агрегатов и другой продукции для вооружения и военной техники российского (советского) производства.

Министерство транспорта РФ и министерство судоходства Индии подписали меморандум о взаимопонимании о намерениях по развитию морского сообщения между портом Владивосток и портом Ченнаи.

Также был принят меморандум между министерством транспорта РФ и министерством автомобильного транспорта и шоссейных дорог Индии в отношении двустороннего сотрудничества в области автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.