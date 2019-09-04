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РИА Новости
Новости Подмосковья

Пятнадцать новых хоккейных площадок откроют в Подмосковье в 2019 году

11:27 04.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкШайба на льду
Шайба на льду
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Пятнадцать новых хоккейных площадок откроют в Московской области до конца 2019 года, на это потребуется более 250 миллионов рублей, говорится сообщении министерства физической культуры и спорта региона.
"Массовый спорт является одним из приоритетных направлений в Московской области. Мы возводим новые плоскостные сооружения для занятий как летними, так и зимними видами спорта. До конца 2019 года 14 муниципальных образований получат 15 новых хоккейных площадок. Некоторые из них строятся на месте ранее существовавших, но изношенных объектов, другие возводятся с нуля", - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, которого цитирует пресс-служба.
Министр уточнил, что на создание новых хоккейных площадок заложено более 250 миллионов рублей. По его словам, это необходимо для реализации задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным - вовлечь более 55% населения в занятия спортом.
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