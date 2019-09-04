Кризис в Италии не повлияет на инвестиции в Россию, считает Винченцо Трани

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Правительственный кризис, разразившийся в Италии в августе, не повлияет на российско-итальянские отношения и итальянские инвестиции в РФ, заявил РИА Новости президент Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Винченцо Трани на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Не думаю, что кризис в Италии может повлиять на двусторонние отношения. Реальные отношения между Россией и Италией - это отношения между двумя народами, а не между политическими партиями. За всю историю существования Итало-российской торговой палаты - 55 лет - в Италии сменилось множество политических режимов, множество правительств - и правых, и левых, и центристов. Несмотря на это, отношения между странами всегда оставались крепкими", - сказал Трани в беседе с корреспондентом агентства.

Он отметил, что отношения лидеров двух стран всегда оставались хорошими, несмотря на разные кризисы, как, например, в 2014 году после введения новых санкций. "Правительственный кризис не имеет никакого негативного влияния на итальянские инвестиции в РФ. То, что действительно влияет и вредит инвестициям - это дезинформация", - сказал Трани.

Он пояснил, что недавно в издании Financial Times появилась публикация, содержащая неверную информацию, которая навредила иностранным инвестициям в РФ.