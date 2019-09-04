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РИА Новости
Восточный экономический форум

Кризис в Италии не повлияет на инвестиции в Россию, считает Винченцо Трани

11:15 04.09.2019 (обновлено: 11:17 04.09.2019)
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© Фото предоставлено пресс-службой Mikro KapitalВинченцо Трани - президент Итало-российской торговой палаты
Винченцо Трани - президент Итало-российской торговой палаты
© Фото предоставлено пресс-службой Mikro Kapital
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Правительственный кризис, разразившийся в Италии в августе, не повлияет на российско-итальянские отношения и итальянские инвестиции в РФ, заявил РИА Новости президент Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Винченцо Трани на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Не думаю, что кризис в Италии может повлиять на двусторонние отношения. Реальные отношения между Россией и Италией - это отношения между двумя народами, а не между политическими партиями. За всю историю существования Итало-российской торговой палаты - 55 лет - в Италии сменилось множество политических режимов, множество правительств - и правых, и левых, и центристов. Несмотря на это, отношения между странами всегда оставались крепкими", - сказал Трани в беседе с корреспондентом агентства.
Винченцо Трани
11:02Восточный экономический форум
Италия планирует инвестировать 10 миллиардов евро в Россию, заявил Трани
Он отметил, что отношения лидеров двух стран всегда оставались хорошими, несмотря на разные кризисы, как, например, в 2014 году после введения новых санкций. "Правительственный кризис не имеет никакого негативного влияния на итальянские инвестиции в РФ. То, что действительно влияет и вредит инвестициям - это дезинформация", - сказал Трани.
Он пояснил, что недавно в издании Financial Times появилась публикация, содержащая неверную информацию, которая навредила иностранным инвестициям в РФ.
Острый политический кризис разразился в Италии в самый разгар сезона летних отпусков. 8 августа вице-премьер, лидер парии "Лига" Маттео Сальвини уведомил премьера страны Джузеппе Конте о том, что из-за серьезных разногласий правящая коалиция фактически перестала существовать, и потребовал проведения досрочных парламентских выборов. 20 августа Конте подал прошение об отставке президенту Маттарелле. Тот провел два раунда двухдневных консультаций, на которых руководство "Движения" и Демпартии проинформировали президента о достижении политических договоренностей и согласовании кандидатуры Конте.
Президент России Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
5 июля, 02:12РИА Новости
Премьер Италии после встречи с Путиным оценил потенциал дружбы с Россией
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Восточный экономический форумВинченцо ТраниДжузеппе КонтеМаттео СальвиниРоссияИталияВ мире
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