Шестерых жителей Астрахани заподозрили в краже природного газа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен - РИА Новости. Полицейские задержали шестерых жителей Астраханской области, подозреваемых в хищении природного газа на сумму более 13,5 миллиона рублей, который они использовали в пекарнях и кафе, сообщает УМВД России по области.

Полицейские установили, что подозреваемые похищали газ через незаконное подключение к газопроводу низкого давления. Так, оперативники обнаружили шесть врезок в магистральную сеть на крышах, цокольных этажах и других помещениях офисных зданий и жилых домов в различных районах областного центра.

Отводы были замаскированы под системы охлаждения, стойки и опоры металлоконструкций, замурованы в бетонные стены. Злоумышленники делали их до и после установленных счетчиков, чтобы газ шел в обход приборов учета, и использовали специальные клапаны, считают в полиции.

"Похищенный газ общим объемом несколько тысяч кубометров использовался в пекарнях, на кухнях ресторанов и кафе для приготовления кондитерских изделий и пищевой продукции. По предварительным данным, общая сумма ущерба, причиненного компании-поставщику, составила более 13,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере".

"Задержания и обыски проходили при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии", - отмечается в сообщении.