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РИА Новости

Шестерых жителей Астрахани заподозрили в краже природного газа

11:09 04.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолицейский автозак
Полицейский автозак
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Полицейский автозак. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен - РИА Новости. Полицейские задержали шестерых жителей Астраханской области, подозреваемых в хищении природного газа на сумму более 13,5 миллиона рублей, который они использовали в пекарнях и кафе, сообщает УМВД России по области.
Полицейские установили, что подозреваемые похищали газ через незаконное подключение к газопроводу низкого давления. Так, оперативники обнаружили шесть врезок в магистральную сеть на крышах, цокольных этажах и других помещениях офисных зданий и жилых домов в различных районах областного центра.
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Отводы были замаскированы под системы охлаждения, стойки и опоры металлоконструкций, замурованы в бетонные стены. Злоумышленники делали их до и после установленных счетчиков, чтобы газ шел в обход приборов учета, и использовали специальные клапаны, считают в полиции.
"Похищенный газ общим объемом несколько тысяч кубометров использовался в пекарнях, на кухнях ресторанов и кафе для приготовления кондитерских изделий и пищевой продукции. По предварительным данным, общая сумма ущерба, причиненного компании-поставщику, составила более 13,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Уголовное дело было возбуждено по статье "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере".
"Задержания и обыски проходили при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии", - отмечается в сообщении.
Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще троим - домашний арест, остальным - подписки о невыезде. Среди них - директор коммерческой фирмы, старший техник по эксплуатации, менеджер, администратор, диспетчер и мастер.
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