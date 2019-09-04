НСПК: развитие QR-платежей нужно для расширения безналичной оплаты

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Развитие QR-платежей в РФ необходимо для расширения возможности безналичной оплаты, а не замены других привычных способов, сообщил журналистам глава Национальной системы платёжных карт (НСПК) Владимир Комлев в кулуарах Восточного экономического форума.

"Карты на сегодняшний день - очень удобный, развитый и привычный способ оплаты, поэтому, на мой взгляд, баланс между оплатой картами и QR - правильный и будет сохраняться довольно длительное время. Развитие QR-платежей - это, в первую очередь, расширение возможности для безналичной оплаты, а не каннибализация других привычных способов", - сказал Комлев.

Он отметил, что QR-платежи будут развивать и привносить новые сегменты в систему безналичной оплаты. "Это будет давать и банкам, и гражданам новые, ранее недоступные сегменты, где им приходилось расплачиваться наличными или где присутствовали расчеты платежными поручениями", - добавил глава НСПК.

"QR-платежи дают на сегодняшний день возможность такой быстрой, бесшовной оплаты именно в тех сегментах, где другие способы оплаты не очень удобны и недостаточно эффективны. Люди будут "голосовать", в первую очередь, своими ногами, они придут туда, где QR-платежи дадут больше возможностей и удобств", - подчеркнул он.

Комлев добавил, что в новых областях и сферах такой способ оплаты будет внедряться достаточно быстро. "Насколько быстрым будет их проникновение в торговые предприятия - многое будет зависеть от удобства и выгоды", - резюмировал он.

Оплата товаров с помощью QR-кода станет возможной благодаря запуску расширенной версии системы быстрых платежей. Сама система, позволяющая россиянам переводить деньги по номеру телефона, была запущена в феврале. На сегодняшний день в ней участвуют ВТБ, "Юникредит банк", "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "Ак барс", Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, платежный сервис Qiwi и РНКО "Платежный центр" - оператор платежной системы "Золотая корона".