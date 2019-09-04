Минтруд проработает вопрос о допсредствах на систему ухода за пожилыми

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Вопрос о дополнительных источниках обеспечения системы долговременного ухода с учетом системы страхования ухода за людьми старшего возраста после 2024 года будет поработан в Минтруде РФ, рассказали в пресс-службе министерства.

"Вопрос о дополнительных источниках финансового обеспечения системы долговременного ухода после завершения реализации национального проекта "Демография" в 2024 году, в том числе с учетом развития системы страхования ухода за людьми старшего возраста, будет дополнительно проработан Минтрудом России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти", – сообщили в пресс-службе Минтруда.