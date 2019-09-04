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РИА Новости

Минтруд проработает вопрос о допсредствах на систему ухода за пожилыми

10:59 04.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Вопрос о дополнительных источниках обеспечения системы долговременного ухода с учетом системы страхования ухода за людьми старшего возраста после 2024 года будет поработан в Минтруде РФ, рассказали в пресс-службе министерства.
Ранее газета "Известия" сообщила, что рабочая группа при правительственном Совете по вопросам попечительства в соцсфере подготовила предложение по увеличению взносов работодателей во внебюджетные фонды до 31% вместо нынешних 30%. Повышение необходимо для развития в России нового вида социального страхования по уходу за людьми старшего возраста, отмечает газета.
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"Вопрос о дополнительных источниках финансового обеспечения системы долговременного ухода после завершения реализации национального проекта "Демография" в 2024 году, в том числе с учетом развития системы страхования ухода за людьми старшего возраста, будет дополнительно проработан Минтрудом России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти", – сообщили в пресс-службе Минтруда.
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