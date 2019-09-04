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РИА Новости
Восточный экономический форум

Роскачество проверит качество беговой обуви перед Московским марафоном

10:57 04.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчастники забега
Участники забега
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Роскачество в преддверии Московского марафона проверит качество беговой обуви, сказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Роскачества Максим Протасов.
"Фейерверки, ели и ёлочные украшения - ближе к Новому году, впервые - зубная паста. Из детских продуктов, которые просят проверить, - детское пюре. Также будет обувь для бега, в преддверие Московского марафона будут опубликованы результаты", - сказал Протасов.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ
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Восточный экономический форумРоскачествоМаксим ПротасовВладивостокРоссияОбщество
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