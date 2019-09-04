Роскачество проверит качество беговой обуви перед Московским марафоном

Эффект бабочки: из-за Трампа по всему миру подорожают кроссовки Свой вклад в торговую войну США с Китаем внесет каждый: из-за введения пошлин против Пекина американским продавцам обуви придется поднять цены. За ними, естественно, потянутся остальные. Итог: кроссовки подорожают по всему миру.