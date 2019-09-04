Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T10:57Z
https://ria.ru/20190904/1558276749.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/148186/68/1481866810_0:219:4256:2613_1036x0_80_0_0_7c7a6a08e4197ab169513c9d7262aa22.jpg
РИА Новости

В Татарстане задержали мать младенца, найденного в пакете у магазина

10:57 04.09.2019
4288
© Fotolia / ivanfffЖенщина в наручниках
Женщина в наручниках
© Fotolia / ivanfff
КАЗАНЬ, 4 сен - РИА Новости. Полицейские задержали мать новорожденного мальчика, обнаруженного в полиэтиленовом пакете в селе Черемшан в Татарстане возле одного из магазинов, сообщает МВД по республике.
По данным СУСК РФ по Татарстану, 3 сентября возле одного из магазинов на улице Титова села Черемшан в полиэтиленовом пакете обнаружен новорожденный мальчик. Ребенка нашел директор магазина. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство матерью новорожденного".
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена и задержана мать ребенка. Ею оказалась продавец данного магазина 1983 года рождения", - говорится в сообщении.
МВД отмечает, что найденный ребенок был без одежды в черном продуктовом пакете, он замерз и сильно плакал. Приехавшие на место медики осмотрели младенца, внешне он был здоров, телесных повреждений не было.
В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанной женщины.
Автомобиль Следственного комитета РФ
31 августа, 09:17РИА Новости
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
6223180
Обсудить 0
ТатарстанПроисшествия
Рекомендуем
Стоп-кадр видео свадьбы 13-летней иранской девочки, опубликованного журналисткой Масих Алинежад
Видео со свадьбы маленькой девочки в Иране довело журналистку до слез
РИА
Новости
Больница
Мать утонувшей в Турции девочки из России рассказала о случившемся
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Лента
новостей
Деньги
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Видео кражи садовой тачки подростками в Белореченске
Видео кражи садовой тачки подростками стало хитом в Сети
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Штурмовик Су-25
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Александр Сатлаев
"Разыскивал сам себя": как улыбчивый следователь с Алтая стал маньяком
Владимир Жириновский
Жириновский поблагодарил власти Украины за шаги по "развалу" страны
Врачи во время операции
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
Елена Малышева
Малышева рассказала, как похудеть за две недели
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Москве женщина попала в реанимацию из-за храпа мужа
Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко
В "Батькивщине" сообщили, что в семье Тимошенко случилось горе
Терминал СПГ в польском городе Свиноуйсьце
Пир стервятников: что кроется за газовой сделкой США, Польши и Киева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:59Новый глава МИД Италии назвал приоритеты внешней политики
18:57Суд отменил арест уставного капитала одной из компаний по делу Абызова
18:56Путин на ВЭФ осмотрел выставку ТОР Дальнего Востока
18:54ЕР призвала все партии проводить предварительное голосование
18:52В Кремле рассказали о переговорах Путина и Моди по поставкам С-400
18:50Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии
18:50Google и YouTube заплатят рекордный штраф за незаконный сбор данных детей
18:49Глава комиссии Госдумы отказался от переговоров с Deutsche Welle вне России
18:49Верховный суд в Лондоне проведет слушания по долгу Украины перед Россией
18:47Перемирие в Донбассе продолжает приносить плоды, заявили в ОБСЕ
18:46Украинские силовики усилили интенсивность обстрелов, заявили в ДНР
18:43Представители "новой церкви" Украины устроили драку в Ровенской области
18:41США выступили против протекционизма ЕС в сфере военных закупок
18:40В Вологодской области пропала двухлетняя девочка
18:37Следствие завершило расследование дела Пола Уилана
18:37Страховщики завершают выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области
18:35Грызов заявил об угрозе "размывания" режима прекращения огня в Донбассе
18:24Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР
Лента новостейМолния