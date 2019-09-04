В Татарстане задержали мать младенца, найденного в пакете у магазина

КАЗАНЬ, 4 сен - РИА Новости. Полицейские задержали мать новорожденного мальчика, обнаруженного в полиэтиленовом пакете в селе Черемшан в Татарстане возле одного из магазинов, сообщает МВД по республике.

По данным СУСК РФ по Татарстану, 3 сентября возле одного из магазинов на улице Титова села Черемшан в полиэтиленовом пакете обнаружен новорожденный мальчик. Ребенка нашел директор магазина. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство матерью новорожденного".

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена и задержана мать ребенка. Ею оказалась продавец данного магазина 1983 года рождения", - говорится в сообщении.

МВД отмечает, что найденный ребенок был без одежды в черном продуктовом пакете, он замерз и сильно плакал. Приехавшие на место медики осмотрели младенца, внешне он был здоров, телесных повреждений не было.