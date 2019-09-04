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РИА Новости

Власти Бурятии назвали виновных в загрязнении воздуха в Улан-Удэ

10:53 04.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВид на Улан-Удэ с высоты птичьего полета.
Вид на Улан-Удэ с высоты птичьего полета.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Улан-Удэ с высоты птичьего полета.. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 4 сен - РИА Новости. Котельные, ТЭЦ и частный сектор являются виновниками грязного воздуха в Улан-Удэ, вошедшем в список городов с самым грязным воздухом в России, сообщили РИА Новости в минприроды Бурятии.
Ранее Минприроды РФ определило российские города с самым загрязненным воздухом, при этом наибольшее их число приходится на Сибирь. Согласно докладу, к городам с самым загрязненным воздухом относятся Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.
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5 августа, 18:59Радио
Названы самые грязные города России
"Главные три загрязнителя в городе – котельные и Улан-Удэнская ТЭЦ-1, транспорт и печи частного сектора. Правительство Бурятии предпринимает меры, направленные на снижение загрязнения атмосферного воздуха в Улан-Удэ. По поручению главы Бурятии обновлен программный комплекс "Эколог-город" для расчета загрязнения атмосферы, рассматривается возможность установки фильтров на существующих котельных. Планируется предложить жителям частого сектора заменить уголь и дрова на более экологичные пеллеты", - рассказали в министерстве.
По его данным, для этого прошедшим летом было подписано соглашение с монгольской компанией ООО "Монпеллет" о сотрудничестве в сфере развития топливной альтернативной энергетики, в частности, по строительству в Прибайкальском районе завода по производству пеллет.
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