В Кузбассе привлекли к ответственности супругов, оставивших ребенка соседке

КЕМЕРОВО, 4 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции в Кемерово привлекли к ответственности родителей новорожденной девочки, отправившихся развлекаться, оставив ребенка на попечение соседки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Отмечается, что в УМВД России по городу Кемерово поступил сигнал от работников поликлиники, которые сообщили, что жительница микрорайона "Южный" принесла в медицинское учреждение полуторамесячную девочку. Полицейские выяснили, что это ребенок ее соседей, которые не появляются дома уже несколько дней.

Сотрудники полиции установили, что 19-летняя горожанка оставила новорожденную дочь мужу, а сама отправилась проводить время с друзьями. Спустя 4 дня мужчина, не справляясь с отцовскими обязанностями, отнес малышку к соседке и передал женщине документы девочки, а сам тоже ушел из дома. Кемеровчанка сообщила о произошедшем работникам медицинского учреждения.

"Инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные отдела полиции "Заводский" УМВД России по городу Кемерово установили и разыскали родителей ребенка. Оказалось, что те на протяжении нескольких дней распивали спиртные напитки. В отношении них стражи порядка составили протоколы по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", которая влечет в качестве наказания наложение административных штрафов в размере до 500 рублей", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что кроме этого, полицейские направили информацию в органы опеки и попечительства Заводского района города Кемерово с ходатайством о рассмотрении вопроса о лишении обоих кемеровчан родительских прав.