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РИА Новости

В Кузбассе привлекли к ответственности супругов, оставивших ребенка соседке

10:52 04.09.2019 (обновлено: 16:28 04.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
КЕМЕРОВО, 4 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции в Кемерово привлекли к ответственности родителей новорожденной девочки, отправившихся развлекаться, оставив ребенка на попечение соседки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Отмечается, что в УМВД России по городу Кемерово поступил сигнал от работников поликлиники, которые сообщили, что жительница микрорайона "Южный" принесла в медицинское учреждение полуторамесячную девочку. Полицейские выяснили, что это ребенок ее соседей, которые не появляются дома уже несколько дней.
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Сотрудники полиции установили, что 19-летняя горожанка оставила новорожденную дочь мужу, а сама отправилась проводить время с друзьями. Спустя 4 дня мужчина, не справляясь с отцовскими обязанностями, отнес малышку к соседке и передал женщине документы девочки, а сам тоже ушел из дома. Кемеровчанка сообщила о произошедшем работникам медицинского учреждения.
"Инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные отдела полиции "Заводский" УМВД России по городу Кемерово установили и разыскали родителей ребенка. Оказалось, что те на протяжении нескольких дней распивали спиртные напитки. В отношении них стражи порядка составили протоколы по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", которая влечет в качестве наказания наложение административных штрафов в размере до 500 рублей", – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что кроме этого, полицейские направили информацию в органы опеки и попечительства Заводского района города Кемерово с ходатайством о рассмотрении вопроса о лишении обоих кемеровчан родительских прав.
Сообщается, что в настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении, девочке обеспечены квалифицированный уход и необходимая медицинская помощь. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает.
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Евгений Бунимович
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УМВДМВД РФКемеровоКемеровская областьПроисшествия
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