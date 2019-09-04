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РИА Новости

Забайкальский край 14 октября полностью перейдет на цифровое вещание

10:40 04.09.2019 (обновлено: 11:23 04.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТелевизионный пульт в руке телезрителя
Телевизионный пульт в руке телезрителя
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Почти 8 тысяч забайкальских семей, проживающих в зонах неуверенного приема цифрового сигнала, будут бесплатно обеспечены комплектами спутникового оборудования. Первые подключения уже начались: в регионе установили 1400 комплектов, сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Евгения Батуева.
Средства на эти цели были выделены из федерального бюджета. После обращения главы Забайкальского края Александра Осипова в федеральное правительство премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении региону 76 миллионов рублей в рамках перехода на цифровое эфирное вещание. Забайкалье стало единственным регионом, получившим такую поддержку.
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Финансирование было направлено на компенсацию приобретения цифровых приставок определенным категориям граждан. Ранее установившие у себя оборудование, но использующие платный пакет ТВ люди, могут перейти на бесплатный пакет обязательных телепрограмм. Стоимость такого перехода платная ‒ в среднем 2500 рублей. Эту сумму тоже компенсирует правительство Забайкальского края при поддержке федерального правительства.
"Социально незащищенные граждане и отдельные категории граждан ‒ участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей, труженики тыла ‒ могут возместить стоимость покупки приставки в размере 1 тысячи рублей, обратившись в министерство труда и соцзащиты края", ‒ отметила Евгения Батуева.
На территории региона в зоне неуверенного приема цифрового эфирного сигнала находятся 306 населенных пунктов Читинского, Нерчинского районов, часть населенных пунктов Александрово-Заводского района, Балейского, Газимуро-Заводского, Забайкальского, Карымского, Красночикойкого, Кыринского, Могочинского, Петровска-Забайкальского, Тунгокоченского районов Забайкальского края.
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Переход на цифровое телевидениеЗабайкальский крайОбщество
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