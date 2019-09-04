Забайкальский край 14 октября полностью перейдет на цифровое вещание

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Почти 8 тысяч забайкальских семей, проживающих в зонах неуверенного приема цифрового сигнала, будут бесплатно обеспечены комплектами спутникового оборудования. Первые подключения уже начались: в регионе установили 1400 комплектов, сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Евгения Батуева.

Средства на эти цели были выделены из федерального бюджета. После обращения главы Забайкальского края Александра Осипова в федеральное правительство премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении региону 76 миллионов рублей в рамках перехода на цифровое эфирное вещание. Забайкалье стало единственным регионом, получившим такую поддержку.

Финансирование было направлено на компенсацию приобретения цифровых приставок определенным категориям граждан. Ранее установившие у себя оборудование, но использующие платный пакет ТВ люди, могут перейти на бесплатный пакет обязательных телепрограмм. Стоимость такого перехода платная ‒ в среднем 2500 рублей. Эту сумму тоже компенсирует правительство Забайкальского края при поддержке федерального правительства.

"Социально незащищенные граждане и отдельные категории граждан ‒ участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей, труженики тыла ‒ могут возместить стоимость покупки приставки в размере 1 тысячи рублей, обратившись в министерство труда и соцзащиты края", ‒ отметила Евгения Батуева.