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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 26 случаев нарушения перемирия в Сирии

10:28 04.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСитуация в сирийском городе Алеппо
Ситуация в сирийском городе Алеппо
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 26 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - десять, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 26 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 11, Латакия – девять, Алеппо – пять, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано десять фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – шесть, Хама – два, Алеппо- два", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что за прошедшие сутки российской стороной проведены две гуманитарные акции: в районе Найраб населенного пункта Алеппо было выдано продовольственных наборов общим весом 2,475 тонн, в населенном пункте Айн-Терма провинции Дамаск выдано 750 продовольственных наборов общим весом 3,7125 тонн.
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