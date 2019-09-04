Россия за сутки зафиксировала 26 случаев нарушения перемирия в Сирии

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 26 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - десять, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 26 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 11, Латакия – девять, Алеппо – пять, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано десять фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – шесть, Хама – два, Алеппо- два", - говорится в сообщении.