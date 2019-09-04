Прокуратура обжаловала прекращение дела против экс-главы Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 4 сен – РИА Новости. Прокуратура Челябинской области обжаловала решение суда, который прекратил уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Челябинска Сергея Давыдова по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.

Прокуратура напоминает, что в августе постановлением Советского райсуда Челябинска было прекращено уголовное дело в отношении Давыдова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, с назначением судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей.

"Прокуратура области обжаловала в апелляционном порядке законность вынесенного постановления… Прокурор просит отменить принятое судом Советского района Челябинска решение и вернуть материалы уголовного дела прокурору. Апелляционное представление направлено в Челябинский областной суд для пересмотра в порядке апелляции", - говорится в сообщении.

В апелляции прокуратура указывает на незаконное принятие судом решения в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в обжалуемом постановлении фактическим обстоятельствам уголовного дела, а также неправильным применением уголовного закона и существенным нарушением уголовно- процессуального закона, отмечается в сообщении.

Также прокуратура области не согласна с квалификацией действий Давыдова, настаивая, что в его действиях имеют место признаки более тяжкого преступления, добавляет пресс-центр.

По данным ФСБ, на Давыдова было заведено дело по факту хищения в 2012-2015 годах денег в особо крупном размере у муниципального предприятия в сфере ЖКХ. В ходе расследования обвинение было переквалифицировано со статьи 159 УК РФ ("Мошенничество") на часть 1 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Давыдов находился под подпиской о невыезде.