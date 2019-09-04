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РИА Новости

Прокуратура обжаловала прекращение дела против экс-главы Челябинска

10:19 04.09.2019
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© Фото : администрация города ЧелябинскаБывший глава Челябинска Сергей Давыдов
Бывший глава Челябинска Сергей Давыдов
© Фото : администрация города Челябинска
ЧЕЛЯБИНСК, 4 сен – РИА Новости. Прокуратура Челябинской области обжаловала решение суда, который прекратил уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Челябинска Сергея Давыдова по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.
Прокуратура напоминает, что в августе постановлением Советского райсуда Челябинска было прекращено уголовное дело в отношении Давыдова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, с назначением судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей.
"Прокуратура области обжаловала в апелляционном порядке законность вынесенного постановления… Прокурор просит отменить принятое судом Советского района Челябинска решение и вернуть материалы уголовного дела прокурору. Апелляционное представление направлено в Челябинский областной суд для пересмотра в порядке апелляции", - говорится в сообщении.
В апелляции прокуратура указывает на незаконное принятие судом решения в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в обжалуемом постановлении фактическим обстоятельствам уголовного дела, а также неправильным применением уголовного закона и существенным нарушением уголовно- процессуального закона, отмечается в сообщении.
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Также прокуратура области не согласна с квалификацией действий Давыдова, настаивая, что в его действиях имеют место признаки более тяжкого преступления, добавляет пресс-центр.
По данным ФСБ, на Давыдова было заведено дело по факту хищения в 2012-2015 годах денег в особо крупном размере у муниципального предприятия в сфере ЖКХ. В ходе расследования обвинение было переквалифицировано со статьи 159 УК РФ ("Мошенничество") на часть 1 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Давыдов находился под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что постановлением Советского районного суда от 5 марта 2019 года уголовное дело в отношении Давыдова было прекращено в связи с назначением ему судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей. По данным райсуда, апелляционным постановлением Свердловского областного суда данное постановление отменено и уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Советский районный суд, который рассмотрел дело в августе.-0-
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