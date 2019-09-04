В красноярской тайге площадь пожаров уменьшилась на три тысячи гектаров

КРАСНОЯРСК, 4 сен - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки уменьшилась на 3 тысячи гектаров - до 184,7 тысячи гектаров, сообщил региональный лесопожарный центр.

По данным на 9.00 (5.00 мск) вторника, в регионе горели 187,8 тысячи гектаров леса.

"По оперативной информации на 09.00 (05.00 мск) 4 сентября 2019 года, на территории края действует лесных пожаров 29, на общей площади 184,691 тысячи гектаров", - говорится в сообщении.