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РИА Новости

В красноярской тайге площадь пожаров уменьшилась на три тысячи гектаров

10:15 04.09.2019
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© РИА Новости / Сергей СтроителевЛиквидация лесных пожаров в Красноярском крае
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости / Сергей Строителев
КРАСНОЯРСК, 4 сен - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки уменьшилась на 3 тысячи гектаров - до 184,7 тысячи гектаров, сообщил региональный лесопожарный центр.
По данным на 9.00 (5.00 мск) вторника, в регионе горели 187,8 тысячи гектаров леса.
"По оперативной информации на 09.00 (05.00 мск) 4 сентября 2019 года, на территории края действует лесных пожаров 29, на общей площади 184,691 тысячи гектаров", - говорится в сообщении.
Пожары действуют в Эвенкийском Богучанском районах Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 261 человек.
Ликвидация лесных пожаров
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