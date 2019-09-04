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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин пригласил Моди на празднование юбилея Победы в Москву в мае 2020 года

10:07 04.09.2019 (обновлено: 10:17 04.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на полях Восточного экономического форума пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на празднование юбилея Победы в Москву в мае 2020 года.
"Ну, и, конечно, мы ждем вас, уважаемый господин премьер-министр, мы еще встретимся в Бразилии на саммите БРИКС, но ждем вас и в мае следующего года на торжествах, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, победы над нацизмом", - сказал Путин, обращаясь к Моди.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумБРИКСВладивостокРоссияНарендра МодиВладимир ПутинМоскваПолитика
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