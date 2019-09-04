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РИА Новости

В Челябинской области будут судить подростка за убийство бабушки

10:05 04.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 сен - РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Челябинской области, обвиняемого в убийстве бабушки из-за постоянных упреков в отношении внука, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, 5 декабря 2018 года подросток и 66-летняя бабушка, которая являлась его опекуном, поссорились в квартире. Причиной стали неоднократно высказываемые женщиной внуку слова о привлечении его к уголовной ответственности, низкой успеваемости в учебном учреждении, упреков в том, что из него не вырастет достойного человека. Подросток много раз ударил женщину молотком по голове, животу, груди, отчего она скончалась.
"Прокуратурой Орджоникидзевского района Магнитогорска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 17-летнего подростка… Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска", - говорится в сообщении.
Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), уточняется в сообщении.
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Обвиняемый полностью признал свою вину, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавляется в сообщении.
По результатам стационарной комиссионной судебно-психиатрической экспертизы подросток признан вменяемым, поясняет прокуратура, замечая, что подросток совершил преступление в период отбывания условного наказания по приговору суда за совершение грабежа.
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