В ДНР обвинили ВСУ в гибели двух человек из-за обстрела

ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Два человека погибли в среду в результате обстрела территории самопровозглашенной Донецкой народной республики со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
Он пояснил, что украинские силовики с 5.45 до 8.40 мск выпустили 25 мин калибрами 120 и 82 миллиметра по окраинам Горловки.
"С прискорбием сообщаем, что в результате подлого нарушения перемирия погибли двое наших защитников", - сказал представитель ведомства.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживали около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.