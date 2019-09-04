В ДНР обвинили ВСУ в гибели двух человек из-за обстрела

Он пояснил, что украинские силовики с 5.45 до 8.40 мск выпустили 25 мин калибрами 120 и 82 миллиметра по окраинам Горловки.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживали около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.