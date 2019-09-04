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РИА Новости
Восточный экономический форум

России надо расширить географию и объемы поставок в Китай, считает торгпред

09:19 04.09.2019
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© Фото предоставлено Торгпредством РФ в КНР Торговый представитель РФ в КНР Сергей Инюшин
Торговый представитель РФ в КНР Сергей Инюшин
© Фото предоставлено Торгпредством РФ в КНР
Торговый представитель РФ в КНР Сергей Инюшин. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Расширение географии и объемов поставок российской продукции в Китай требуется, чтобы нарастить двусторонний товарооборот с Китаем до обозначенной цели в 200 миллиардов долларов, заявил торговый представитель России в Китае Сергей Инюшин.
"Необходимо расширять географию сотрудничества. Традиционно российские регионы торгуют с китайским северо-востоком. Это очень хорошо, это очень правильно, накоплены очень большие компетенции на северо-востоке Китая. Вместе с тем остаются неохваченными богатые центральные и южные провинции Китая", - заявил Инюшин на сессии в рамках Восточного экономического форума.
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По мнению торгпреда, российские товары необходимо продвигать в Гуанчжоу, Гонконге, Шанхае, где отмечается очень высокий спрос на российскую продукцию. "Наверное, руководителям северных провинций нужно делиться таким позитивным опытом, как они с Россией научились работать, потому что без этого мы к 200 миллиардам не сможем выйти", - сказал Инюшин.
Он добавил, что необходимо также увеличить и объёмы поставок. "Нам необходимо существенно наращивать объёмы производства, свой экспортный потенциал с тем, чтобы удовлетворять спрос, который есть в КНР. Здесь я вижу очень важную роль китайских деловых и властных кругов с точки зрения инвестирования в российские территории, чтобы этот потенциал рос", - пояснил Инюшин.
Ещё одним направлением работы торгпред назвал электронную коммерцию. "И последний аспект, который может и должен дать существенный прогресс и приблизить нас к тем самым 200 миллиардам долларов, мы должны задействовать потенциал операторов электронной коммерции, которые очень хорошо работают, которые научились доставлять до конечного потребителя любой товар", - добавил торгпред.
По итогам 2018 года товарооборот России и Китая впервые в истории превысил установленную лидерами двух стран целевую планку в 100 миллиардов долларов. По данным ФТС РФ, оборот внешней торговли между Россией и Китаем в 2018 году составил 108,284 миллиарда долларов, показав рост на 24,5%. По итогам первых семи месяцев 2019 года двусторонний товарооборот составил 61,13 миллиарда долларов.
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