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РИА Новости

СМИ: глава администрации Гонконга готова пойти на уступки протестующим

09:17 04.09.2019 (обновлено: 14:12 04.09.2019)
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© РИА Новости / Жанна Манукян / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Гонконге
Участники акции протеста в Гонконге
© РИА Новости / Жанна Манукян
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста в Гонконге. Архивное фото
ПЕКИН, 4 сен — РИА Новости. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм готова отказаться от рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, из-за которых в городе последние три месяца не утихают протесты, сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на источники.
По данным источников газеты, о своем решении Лэм объявит во второй половине дня в среду.
Масштабные протесты в Гонконге не прекращаются с июня. Поводом для них стало рассмотрение поправок к закону об экстрадиции — если их одобрят, власти Гонконга получат возможность выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у них нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.
Противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
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Почти сразу же после начала протестов Кэрри Лэм отложила рассмотрение законопроекта и позже заявила, что он "мертв", однако это не убедило его противников.
Так, протестующие выставили пять требований к властям:
отказаться от рассмотрения соответствующего законопроекта;
отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня;
освободить всех арестованных ранее демонстрантов;
провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня;
ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в Законодательное собрание.
Первоначально акции протеста были мирными, но с каждым разом столкновения становятся все более ожесточенными. Уже пострадали десятки человек.
В середине августа протестующие блокировали работу аэропорта Гонконга, были отменены все вылеты.
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