Глава Ростуризма назвала "абсолютный приоритет" работы агенства

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму намерено сосредоточиться на развитии внутреннего туризма как "абсолютном приоритете" своей работы, заявила глава ведомства Зарина Догузова журналистам на Восточном экономическом форуме.

В рамках Восточного экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Федеральным агентством по туризму и правительством Кемеровской области для реализации приоритетных направлений по созданию благоприятных условий устойчивого развития туризма как одной из отраслей экономики региона. Соглашение подписали Догузова и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

"Развитие внутреннего туризма является абсолютным приоритетом направления нашей работы, на котором мы сосредоточим максимум своих усилий", - сказала Догузова.

"Въездным туризмом мы, безусловно, будем заниматься, у нас есть целая система мер его поддержки, но вместе с тем начинать развивать туризм в стране нужно с самих себя. Если в России будет комфортно и качественно отдыхать россиянам, то к нам обязательно подтянутся иностранные туристы", - отметила она.