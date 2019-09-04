В Мумбае отменили занятия в учебных заведениях из-за сильных ливней

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сен - РИА Новости. Учебные заведения экономической столицы Индии Мумбаи в среду приостановили свою работу из-за непрекращающихся ливней, которые парализовали дорожное движение в городе и привели к затоплению ряда районов, сообщают местные власти.

"В связи с объявленным предупреждением о ливневых дождях, которые будут продолжаться до конца дня, учебные заведения сегодня также останутся закрытыми. Начальные школы, в которые уже прибыли учащиеся, должны принять все меры для того, чтобы дети безопасно вернулись домой", - говорится в распространенном сообщении администрации города.

По информации метеорологов, за последние 20 часов в Мумбаи – финансовом центре и крупнейшем городе Индии – выпали 103 миллиметра осадков. Разгул стихии привел к серьезным задержкам в отправке поездов, городское движение транспорта также оказалось значительно затруднено. В работе Международного аэропорта Мумбаи при этом пока серьезных перебоев не наблюдается.

Синоптики предупреждают, что грозовые ливни будут продолжаться в этом регионе еще как минимум двое суток.