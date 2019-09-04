Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T09:09Z
https://ria.ru/20190904/1558272444.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152340/00/1523400038_0:0:4295:2416_1036x0_80_0_0_0fee4a1531fa00f3e724779fe8d856d6.jpg
РИА Новости

В Мумбае отменили занятия в учебных заведениях из-за сильных ливней

09:07 04.09.2019 (обновлено: 09:09 04.09.2019)
168
© AP Photo / Rafiq MaqboolДождь в Мумбаи
Дождь в Мумбаи
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Дождь в Мумбаи. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сен - РИА Новости. Учебные заведения экономической столицы Индии Мумбаи в среду приостановили свою работу из-за непрекращающихся ливней, которые парализовали дорожное движение в городе и привели к затоплению ряда районов, сообщают местные власти.
"В связи с объявленным предупреждением о ливневых дождях, которые будут продолжаться до конца дня, учебные заведения сегодня также останутся закрытыми. Начальные школы, в которые уже прибыли учащиеся, должны принять все меры для того, чтобы дети безопасно вернулись домой", - говорится в распространенном сообщении администрации города.
Скорая помощь в Таиланде
2 сентября, 16:43РИА Новости
В Таиланде из-за наводнений погибли пять человек, сообщили СМИ
По информации метеорологов, за последние 20 часов в Мумбаи – финансовом центре и крупнейшем городе Индии – выпали 103 миллиметра осадков. Разгул стихии привел к серьезным задержкам в отправке поездов, городское движение транспорта также оказалось значительно затруднено. В работе Международного аэропорта Мумбаи при этом пока серьезных перебоев не наблюдается.
Синоптики предупреждают, что грозовые ливни будут продолжаться в этом регионе еще как минимум двое суток.
В конце июня в южные и западные районы Индии пришли муссонные ливни, что привело к затоплению целого ряда населенных пунктов. В общей сложности были эвакуированы несколько сотен тысяч человек, имеются многочисленные жертвы. По оценкам специалистов, нынешний муссон стал для Индии одним из самых разрушительных за последние 10 лет.
000000
Обсудить 0
МумбаиВ мире
Рекомендуем
Горожане на набережной в Севастополе в Крыму
Глава Ростуризма назвала "абсолютный приоритет" работы агенства
РИА
Новости
Скорая помощь, Индия
При взрыве на фабрике пиротехники в Индии погибли 11 человек
Акция протеста в Гонконге
Китай подозревает FedEx в отправке холодного оружия в Гонконг
Рождение искусственного интеллекта
РФПИ подпишет с правительством договор о развитии искусственного интеллекта
Лента
новостей
Скорая помощь в Новой Зеландии
В Новой Зеландии перевернулся автобус с 23 китайскими туристами
Скорая помощь в Китае
В Китае произошла сильная давка во время промоакции в ТЦ
Сейсмограф. Архивное фото
У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,7
Скорая помощь, Индия
Число погибших при взрыве на фабрике в Индии возросло до 16, сообщили СМИ
Заместитель премьер-министра Молдавии Василий Шова
Власти Молдавии хотят выйти на новый уровень отношений с Россией
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
Создание научно-образовательного центра на острове Русский ускорят
Вертолет Ка-52 выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
"Вертолеты России" рассчитывают на интерес Турции к покупке вертолетов
Сотрудники правоохранительных органов
СМИ: греческая полиция применила слезоточивый газ в лагере мигрантов
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Абэ вылетел во Владивосток для участия в ВЭФ
Адвокат Валентин Рыбин
Адвокат: Украина и Россия вряд ли обменяются заключенными до конца недели
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Подмосковные полицейские сожгли более тысячи кустов конопли
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:43Представители "новой церкви" Украины устроили драку в Ровенской области
18:41США выступили против протекционизма ЕС в сфере военных закупок
18:40В Вологодской области пропала двухлетняя девочка
18:37Следствие завершило расследование дела Пола Уилана
18:37Страховщики завершают выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области
18:35Грызов заявил об угрозе "размывания" режима прекращения огня в Донбассе
18:24Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
Лента новостейМолния