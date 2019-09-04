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РИА Новости

В ЛНР заявили о двух обстрелах в Донбассе за сутки со стороны силовиков

09:05 04.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудник Народной милиции ЛНР
Сотрудник Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сотрудник Народной милиции ЛНР . Архивное фото
ЛУГАНСК, 4 сен - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 2 сентября украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня. Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
"За 3 сентября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов со стороны Троицкого и Попасной по району Калиново и Первомайска.
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