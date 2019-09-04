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РИА Новости

Подмосковные полицейские сожгли более тысячи кустов конопли

09:03 04.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Сотрудники МВД нашли и уничтожили в Подмосковье более 1 тысячи кустов дикорастущей конопли, сообщается на сайте областного управления ведомства.
"В ходе рейда сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городскому округу Ступино в районе села Большое Алексеевское обнаружен участок с дикорастущей коноплей", - говорится в сообщении.
С помощью спецехники полицейские скосили, измельчили и сожгли более 1 тысячи кустов на поле в один гектар.
Исследования изъятых образцов растений выявили содержание тетрагидроканнабинола и подтвердили, что найденные растения были наркотическим средством – марихуаной.
На территории Московской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Мак", направленное на выявление и ликвидацию незаконных посевов мака, конопли и других растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, а также выявление очагов дикорастущих наркокультур.
Автомобиль полиции
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