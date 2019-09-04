Подмосковные полицейские сожгли более тысячи кустов конопли

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Сотрудники МВД нашли и уничтожили в Подмосковье более 1 тысячи кустов дикорастущей конопли, сообщается на сайте областного управления ведомства.

"В ходе рейда сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городскому округу Ступино в районе села Большое Алексеевское обнаружен участок с дикорастущей коноплей", - говорится в сообщении.

С помощью спецехники полицейские скосили, измельчили и сожгли более 1 тысячи кустов на поле в один гектар.

Исследования изъятых образцов растений выявили содержание тетрагидроканнабинола и подтвердили, что найденные растения были наркотическим средством – марихуаной.