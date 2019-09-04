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РИА Новости

Путин и Моди ознакомились с работой судостроительного комплекса "Звезда"

08:45 04.09.2019 (обновлено: 10:06 04.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень
БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", где ознакомились с ходом работ по модернизации производства и модельным рядом перспективных судов.
Модернизация завода "Звезда" была запущена после поручения Путина о создании на Дальнем Востоке судостроительного промышленного кластера. Работы, осуществляемые консорциумом инвесторов во главе с "Роснефтью", идут в два этапа - глава компании Игорь Сечин подробно рассказал о них лидерам двух стран.
В частности, он подробно остановился на перспективном строительстве уникального сухого дока, который позволит строить корабли любой размерности, в том числе в несколько раз больше, чем существующие авианосцы. По итогам модернизации комплекс сможет выпускать коммерческие грузовые суда, морские платформы, суда обслуживающего флота, в первую очередь, ледового класса, специальные танкеры и суда-газовозы для транспортировки углеводородов.
Глава "Роснефти" показал гостям макеты судов, которые будут производиться на комплексе. Пояснения Моди давал и сам президент России. В частности, Путин обратил внимание индийского премьера на представленную на презентации модель ледокола.
"Это самый крупный атомный ледокол в мире. Этот ледокол сможет ломать льды практически любой толщины: до четырех метров. Принято решение о строительстве этих кораблей ледокольного класса для обеспечения круглогодичной проводки судов по северному маршруту", - сказал Путин.
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Президент РФ в 2013 году поручил создать судостроительный промышленный кластер на Дальнем Востоке, в связи с чем консорциум инвесторов во главе с "Роснефтью" запустил строительство-модернизацию верфи "Звезда". Сегодня дальневосточный завод представляет собой оснащенный комплекс, основным видом деятельности которого является судоремонт кораблей ВМФ.
Кроме того, вокруг новой верфи создаются смежные производства и вспомогательные мероприятия. Так в 2017 году президент России принял участие в церемонии закладки многофункциональных судов снабжения усиленного ледового класса, а также были подписаны контракты на изготовление судов и экологически безопасных танкеров типа "Афрамакс" на газовом топливе.
В июле 2018 года в комплексе пришвартовался уникальный транспортно-передаточный плавучий док, который обеспечивает спуски со стапеля на волу буровых платформ и их элементов, а также крупногабаритных судов. С его помощью стало возможным поднимать из воды и доставлять на причал, а также спускать на воду ремонтируемые объекты и буксировать суда.
Теперь "Звезда" может выполнять заказы по производству судов тех типов и размеров, которые раньше приходилось заказывать за рубежом. Также предприятие сможет выпускать коммерческие грузовые суда, морские платформы, суда обслуживающего флота, специальные танкеры и газовозы.
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Нарендра МодиДальний ВостокЗавод "Звезда"Владимир ПутинПриморский крайЭкономика
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