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РИА Новости
Восточный экономический форум

Трутнев назвал ряд уникальных инструментов развития Дальнего Востока

08:44 04.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев и Олег Кожемяко на открытии выставки "Улицы Дальнего Востока" в рамках V Восточного экономического форума
Юрий Трутнев и Олег Кожемяко на открытии выставки Улицы Дальнего Востока в рамках V Восточного экономического форума
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Юрий Трутнев и Олег Кожемяко на открытии выставки "Улицы Дальнего Востока" в рамках V Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Ряд применяемых для развития Дальнего Востока инструментов уникален, например "дальневосточный гектар", сообщил в среду на заседании международного клуба "Валдай" в рамках Восточного экономического форума полпред президента на Дальнем Востоке вице-премьер Юрий Трутнев.
По его словам, когда в 2013 году развитие Дальнего Востока объявили национальным приоритетом, был проанализирован мировой опыт в сфере налогообложения, административных процедур и подключения к инфраструктуре новых предприятий.
Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев
Вчера, 10:11РИА Новости
Трутнев подчеркнул важность выставки "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ
"Сегодня по большинству процедур у нас лучшие предложения для инвесторов… Более 40 законов подготовили по лучшим условиям для ведения бизнеса, некоторые являются новаторскими для России, некоторые для мира. Часть законов, таких как электронная виза, ТОР (территория опережающего развития), сегодня распространяются на территории всей России, но такого закона как о "дальневосточном гектаре" в мире больше нет", - сказал Трутнев.
По его словам, за пять лет в регионе были запущены более 240 предприятий, созданы 39 тысяч рабочих мест, инвестированы более 600 миллиардов рублей, на каждый вложенный бюджетный рубль - более десяти частных.
"Темпы роста в последние годы в два раза превышают среднероссийские, 33% иностранных инвестиций в России в 2014-2018 году пришли на Дальний Восток на 6% населения (России). Мы начинали с 2%, сейчас 33%, то есть рост в 16 раз", - сказал вице-премьер.
По его словам, в планах - реализовать более 1,8 тысячи проектов. Среди них проекты с объемом более 10 миллиардов рублей будут реализовываться в 10 из 11 регионов Дальнего Востока, будут созданы 145 тысяч рабочих мест.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Участники V Восточного экономического форума на набережной бухты Аякс в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке
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Восточный экономический форумДальний ВостокЮрий ТрутневРоссияЭкономика
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